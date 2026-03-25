Netzwerk-Workshop im Hifi-Forum Baiersdorf, 18.04.26 | News fairaudio

Musikstreaming ist längst fester Bestandteil hochwertiger HiFi-Anlagen. Doch welchen Anteil hat das Netzwerk selbst am Klangergebnis? Dieser kontrovers diskutierten Frage widmet sich ein praxisorientierter Workshop im HiFi Forum Baiersdorf, der gemeinsam mit Netzwerkspezialist Thomas Heckel vom Hamburger Vertrieb DREI H durchgeführt wird.

Praxisvergleich mit Chord-, DELA- und ADOT-Technik

Im Mittelpunkt der drei Workshop-Veranstaltungen (die alle den gleichen Ablauf haben werden) steht der direkte Hörvergleich statt theoretischer Erläuterungen. Besucherinnen und Besucher können unmittelbar erleben, wie unterschiedliche Netzwerkkomponenten, Übertragungswege und Optimierungsmaßnahmen das Audio-Streaming-Ergebnis beeinflussen.

Dabei treten mehrere spezialisierte Geräte gegeneinander an: die Netzwerk-Switches Chord EE 8, DELA S50 und DELA S1 sowie eine optische SFP-Übertragungslösung von ADOT. Ergänzend werden verschiedene Maßnahmen zur Netzwerkoptimierung demonstriert, darunter die Filterlösungen Chord EE1 und EE1+. Als zentrale Quelle dient ein DELA-Musikserver, der die Testsignale und Musikdaten bereitstellt.

Achtung, wichtig!

Wer teilnehmen möchte, sollte sich am besten vorab anmelden. Reservierungen werden telefonisch, per E-Mail oder über WhatsApp entgegengenommen – hier geht es zur Event-Website. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Wann?

Samstag, 18. April 2026, die Workshops starten 10:00 Uhr, 12:00 Uhr und 14:00 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/