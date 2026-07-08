Skandinavischer Grenzgänger: Streaming-Lautsprecher Audio Pro A15 W

Die schwedischen Design-Spezialisten von Audio Pro wollen die künstliche Grenze zwischen portablen Bluetooth-Boxen und stationären Netzwerk-Systemen einreißen. Mit dem A15 W präsentiert die Marke einen smarten Hybrid-Lautsprecher, der im Wohnzimmer als vollwertiger HiRes-fähiger Multiroom-Baustein agieren, dank integriertem Kraftpaket aber auch kabellos im Garten aufspielen soll.

Für drinnen und draußen

Laut Hersteller richtet sich der spritzwassergeschützte Allrounder (IPX2) an Musikliebhaber, die maximale Flexibilität suchen, ohne klangliche Kompromisse bei Gehäusevolumen und Treiberbestückung einzugehen.

Zwei Wege, zwei Amps

Im Gegensatz zu reinen Lifestyle-Produkten setzt Audio Pro unter dem skandinavisch-schlichten Stoffkleid auf klassische HiFi-Tugenden. Der A15 W arbeitet als aktives Zwei-Wege-System: Ein 4,5 Zoll großer Tiefmitteltöner mit rückseitiger Bassreflex-Unterstützung wird von einer separaten Gewebekalotte für den Hochton flankiert. Befeuert werden die Treiber von zwei dedizierten Schaltverstärkern mit einer Gesamtleistung von 40 Watt (30 Watt für den Bass, 10 Watt für den Hochton).

Ganz schön kompatibel

Für den Betrieb im Heimnetzwerk versteht sich der Schwede mit gängigen Standards und Clouds wie etwa Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und natürlich auch Audio Pro Multiroom. Wer zwei Modelle besitzt, kann diese per App zu einem Stereo-Paar zusammenschalten. Für basshungrige Naturen verbauen die Entwickler auf der Rückseite zudem ein echtes Kuriosum in dieser Geräteklasse: einen analogen Subwoofer-Ausgang zum Anschluss eines separaten Tieftöners.

Ausdauernder Langläufer mit Tasten-Direktwahl

Abseits des heimischen WLANs funkt der Audio Pro A15 W via Bluetooth oder nimmt Signale klassisch über einen analogen Klinkeneingang entgegen. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku soll eine beachtliche Puste von bis zu 19 Stunden garantieren. Ein plötzlicher Regenschauer im Garten stellt dank der erwähnten IPX2-Zertifizierung ebenfalls kein Problem dar.

App-frei!

Damit das Smartphone beim Kochen oder Entspannen auch mal Sendepause hat, spendiert Audio Pro dem Aluminium-Bedienfeld auf der Oberseite sechs frei programmierbare Preset-Tasten. Diese lassen sich direkt mit favorisierten Spotify-Playlists, Alben oder Internetradiostationen belegen und starten die Musik auf einfachen Knopfdruck – ganz ohne App-Umweg.

Verfügbarkeit und Preis

Der Audio Pro A15 W ist ab sofort in den drei Farbvarianten Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau im erhältlich. Der Preis: 399 Euro.