Der in der Schweiz angesiedelte Lautsprecherhersteller Steinheim setzt traditionell auf Alu-Gehäuse und hocheffiziente Treiber. Zur High End wird es jetzt zwei Neuauflagen des Erfolgsmodells Alumine Five geben – eine davon ist sogar streng limitiert.

Die biometrischen Daten der Stenheim Alumine Five SX

Sowohl Alumine Five SX und LE sind Ableitungen des Ursprungsmodells Alumine Five. Konzeptionell handelt es sich bei allen dreien um passive Dreiwege-Standlautsprecher, die mit zwei Zehn-Zoll-Tieftönern, einem Sechseinhalbzoll-Mitteltöner und einem 1-Zoll-Hochtöner ausgestattet sind. Beeindruckend sind neben dem Gewicht (je nach Modell ab 139 Kilogramm pro Stück aufwärts) sowohl der deklarierte Frequenzganz (28 Hz bis 35 kHz) als auch der Wirkungsgrad von 94 dB/W/m. Das massive Alu-Gehäuse hält für jeden Weg und die Frequenzweiche eine eigene Gehäusekammer bereit.

Die Alumine Five SX – ganz oben rechts im Bild – kommt gegenüber dem Standardmodell mit einem speziellen Steckfeld an der Gehäuserückseite, das bisher dem deutlich höher gepreisten Modell Reference Ultime Two vorbehalten war. Mithilfe von Steckbrücken können die Pegel für Bass, Mitten und Höhen auf Wunsch abgesenkt und angehoben werden. Außerdem gibt es jetzt eine Erdungsklemme. Neben den technischen Anpassungen gibt es auch optische: Das Hochtonhorn ist eloxiert und die Seitenwangen kommen in neuem Design.

Mehr Glamour: die Alumine Five LE

Noch edler ist die Limited Edition (LE): Sie ziert ein goldenes Hochtonhorn und weitere vergoldete Applikationen. Außerdem ist die obere Schallwand mit goldbesticktem Leder bezogen. Die LE-Version der Alumine Five soll, so heißt es bei Stenheim, auf voraussichtlich insgesamt zehn (!) Paare limitiert sein.

Stenheim auf der High End

Preise gibt der Hersteller noch nicht bekannt, aber die Lautsprecher sind allesamt live zu erleben: Bei Stenheim, im Atrium 4.1, Raum F113, des Münchener MOC während der High End.

Als Vorgeschmack sei auch unser Firmenbericht über Stenheim empfohlen.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20- 882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/