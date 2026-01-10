Mit dem SR-009D bringt STAX ein Modell zurück, das für viele Audiophile einen besonderen Platz in der Geschichte der Kopfhörerentwicklung einnimmt. Die Pressemitteilung spricht sogar von der Rückkehr einer Legende. Der neue Elektrostat ist eng an das Original SR-009 angelehnt, wurde jedoch an entscheidenden Stellen überarbeitet und in Details modernisiert.

STAX SR-009D: Technisch eng am Original – mit gezielten Aktualisierungen

Der neue Stax SR-009D greift das klassische Design des SR-009 auf, inklusive großflächiger, runder Membran und offener Gehäusekonstruktion. Auch das Herzstück, die MLER-Technologie (Multi Layer Electrode), ist geblieben – eine aufwendig gefertigte Elektrodentechnik, die ursprünglich 2011 mit dem SR-009 eingeführt wurde.

Breitbandig

Durch ihre hohe Planarität und das kontrollierte Resonanzverhalten sorge die feste Elektrode für ein klar gezeichnetes, fein aufgelöstes Klangbild, heißt es bei STAX. Die Frequenzabdeckung reicht laut Datenblatt von 5 bis 42.000 Hz, die Empfindlichkeit liegt bei hohen 101 dB, die Nennimpedanz bei 145 kΩ. Die typische STAX-Vorspannung von 580 Volt ist ebenfalls Teil des Konzepts, weshalb ein entsprechender Treiberverstärker erforderlich ist, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Verbesserungen im Detail

Äußerlich fallen vor allem die überarbeitete Gehäusefarbe und Kabelausführung auf. Das neue, parallele sechsadrige Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) ist abnehmbar, was im Alltag mehr Flexibilität und Reparaturfreundlichkeit bietet. Beim Tragekomfort bleibt STAX seiner Linie treu: Ohrpolster aus echtem Schafsleder und Kunstleder sollen in Kombination mit der typischen Passform und 452 Gramm Gewicht für ein angenehmes Tragegefühl sorgen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Elektrostat-Kopfhörer Stax SR-009D ist natürlich „Made in Japan“ – und ab sofort verfügbar. Der Preis liegt bei 3.700 Euro.

