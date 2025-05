Im Rahmen der High-End 2025 in München stellte Canton letzte Woche eine spezielle Ausgabe seines Standlautsprechers Reference 5 vor. Die Reference 5 GS Edition sei unter der Leitung von Unternehmensgründer Günther Seitz entwickelt worden, so die Hessen, und beinhalte technische Merkmale aus den Topmodellen der Reference-Alpha-Serie.

Das Weichen-Upgrade

Die GS Edition basiert auf der bekannten Reference 5, erfuhr jedoch gezielt mit Bauteilen der aktuellen Flaggschiffserie einige Upgrades. Eine zentrale Neuerung stellt zum Beispiel die modifizierte Frequenzweiche dar, bei der nun unter anderem MKP-Kondensatoren von Mundorf verwendet werden. Diese sollen eine besonders verlustfreie Signalverarbeitung ermöglichen und zur Verbesserung der Klangtreue beitragen.

Diamonds Are a Listener’s Best Friend …

Das in der Canton Reference 5 GS Edition eingesetzte Hochtonsystem verfügt über eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC), welche ursprünglich mit den Reference-Alpha-Modellen eingeführt wurde. In Verbindung mit einer neu gestalteten Schallführung – inklusive Schallinse und resultierendem Luftpolster, wie man das von anderen Canton-Lautsprechern her kennt – soll die Wiedergabe von hohen Frequenzen optimiert werden. Ziele seien eine erweiterte Bandbreite, ein verbessertes Abstrahlverhalten und schlussendlich ein höherer Detaillierungsgrad.

Astreiner Anschluss

Das Lautsprecherterminal der Canton Reference 5 GS Edition wurde überdies mit vergoldeten WBT-Nextgen-Anschlussklemmen realisiert. Am Terminal lassen sich außerdem wie gewohnt der Mittel- und Hochtonbereich an unterschiedliche akustische Bedingungen oder schlichtweg den Hörgeschmack anpassen.

Verfügbarkeit, Farbvarianten und Preise

Die Canton Reference 5 GS Edition wird in vier verschiedenen Ausführungen angeboten: „Weiß Seidenmatt“, „Schwarz Piano Finish“, „Nussbaum“ sowie in der neuen Variante „Sand“. Letztere ergänzt die bestehende Palette um einen – so Canton – „warmen, natürlichen Farbton“. Erhältlich sind die Lautsprecher voraussichtlich ab Sommer 2025.

In den Varianten Weiß Seidenmatt, Schwarz Klavierlack und Sand beträgt der Paarpreis 4.800 Euro. Das Nussbaumfurnier kostet 450 Euro Aufpreis.

