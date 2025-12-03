Tiefbass kann was Herrliches sein – wenn er nicht in der Sitzlandschaft absorbiert wird, sich durch den Dielenboden fortpflanzt oder bis in die Nachbarswohnung reicht. Stack Audio nimmt sich mit dem neuen Auva SW eines Problems an, das audiophile Subwoofer-Fans nur zu gut kennen: Wie bleibt der Bass da, wo er hingehört – und zwar im Klangbild, nicht im Mobiliar oder den Geräten?

Der Anspruch

Dass sich niederfrequente Energie gerne ihren Weg durch Fußböden und Möbel bahnt – und hierüber vermittelt dann wiederum oft in die HiFi-Komponenten „einkoppelt“ –, ist in vielen Setups kein Geheimnis. Stack Audio will dem mit dem Auva SW Isolator nicht nur entgegenwirken, sondern gleich den gesamten Frequenzbereich von den negativen Auswirkungen solch ungewollter Vibrationen befreien – als Gewinn werden verstärkte Feinzeichnung, räumlichere Darstellung und bessere Kohärenz im Mitteltonbereich versprochen.

Doppelt absorbiert besser

Der Stack Audio Auva SW arbeitet mit einer zweistufigen Dämpfung: Die Energie des Subs wird einerseits über sogenannte Auva-Pods abgefangen, deren Kammer mit speziell abgestimmten Partikeln gefüllt ist, die die kinetische Energie in Wärme umwandeln. Andererseits wird das System durch ein sogenanntes CSA-Absorberelement (Custom Silicone Absorber) ergänzt, das je nach Subwoofergewicht angepasst wird – sechs Gewichtsklassen stehen dafür zur Wahl, bis hin zu 56 Kilogramm Gewicht.

Das präzisionsgefertigte Aluminiumgehäuse des Auva SW führt dabei das CSA-Element, sodass es sich genau wie vorgesehen bewegt und ein bestmögliches Ergebnis zeitigt. So sollen laut Stack Audio maximale Kontrolle und Stabilität bei gleichzeitig hoher Isolation im Tieftonbereich möglich werden. Entwickelt wurde das System mithilfe von Finite-Elemente-Simulationen und zahlreicher Hörtests.

Unterschied

Im Unterschied zu den Auva-Isolatoren für klassische Lautsprecher wurde der Stack Audio Auva SW nicht auf eine möglichst starre Fixierung des Lautsprechers hin optimiert, sondern auf die optimale Kontrolle und Absorption der typischerweise langwelligen Schwingungsenergie von Subwoofern.

Anpassungsfähig

Das Stack-Audio-Auva-SW-System kann entweder direkt (unverschraubt) unter dem Boden des Subwoofers platziert oder optional mit Adaptergewinden verschraubt werden, falls dieser entsprechende Aufnahmen besitzt. Für zusätzliche Stabilität bietet Stack Audio außerdem höhenverstellbare Silikon-/Metallpads an.

Preis und Verfügbarkeit

Der Stack Audio Auva SW ist ab sofort verfügbar und kann über die Homepage des Herstellers bestellt werden (den Link finden Sie unten). Ein Set aus vier Isolatoren kostet rund 367 Euro und wird aus einem Lager innerhalb der EU versendet – eine (lästige) Zollabwicklung wie bei Direktimporten aus UK möglich, gibt es also nicht. Erwähnenswert ist auch die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls Käufer mit dem Produkt nicht zufrieden sein sollten.

Übrigens: Wir hatten von den Briten schon einmal die Auva-EQ-Isolatoren für HiFi-Komponenten im Test und waren vom Ergebnis sehr angetan – dementsprechend haben sie sich auch unseren fairaudio’s favourite Award eingeheimst.

Kontakt

Stack Audio

Brunel Industrial Estate Unit 4, Forde Court

TQ12 4BT Newton Abbot

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44(0)626-24 9005

E-Mail: info@stackaudio.co.uk

Web: https://stackaudio.co.uk/