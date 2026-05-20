Quiet, please: Stack Audio präsentiert die neue „Auva Platform“ zur Vibrationskontrolle

Mit der Auva Platform bringt Stack Audio eine aufwendig konstruierte Isolationsplattform auf den Markt, die gezielt unerwünschte Vibrationen von Plattenspielern, DACs, Streamern, Verstärkern und CD-Playern fernhalten soll. Statt nur auf Masse oder klassische Dämpfung zu setzen, kombiniert die britische Manufaktur zwei Technologien zur kontrollierten Energieableitung und -umwandlung in einem eigenständigen Konzept.

Stack Audio Auva Platform – das Konzept

Gerade bei Plattenspielern, DACs oder Streaming-Komponenten sehen viele Hersteller und Audiophile Vibrationen als unterschätzten Einflussfaktor. Körper- und Luftschall können sich aufs Gehäuse der Komponenten übertragen und so die Signalverarbeitung beeinträchtigen. Hier setzt Stack Audio mit einem mechanischen No-Nonsense-Ansatz an.

Im Zentrum der Stack Audio Auva Platform steht eine Hybridkonstruktion, die zwei Prinzipien kombiniert: kontrollierte Energieumwandlung im Inneren sowie eine gezielte mechanische Entkopplung über spezielle Isolationsfüße.

Gefüllte Honigwaben

Der Kern der Plattform besteht aus einem Wabenaufbau aus Holz, der zwischen zwei präzise gefertigten Aluminiumplatten sitzt. In diese Struktur integriert Stack Audio insgesamt 35 individuell abgestimmte Auva-Dämpfungszellen.

Das Prinzip dahinter: kontrollierte Partikeldämpfung. Innerhalb der Zellen sollen nämlich ausgewählte Partikel durch Mikro-Kollisionen störende Bewegungsenergie abbauen, indem sie sie in Wärme umwandeln. Unterschiedlich abgestimmte Zellen arbeiten dabei auf verschiedenen Frequenzbereichen, um Resonanzen möglichst breitbandig zu kontrollieren.

CSA-Füße als zweite Isolationsstufe

Zusätzlich ruht die gesamte Gerätebasis auf den hauseigenen sogenannten CSA-Isolationsfüßen („Custom Silicone Absorber“- siehe Testbericht zu den Auva-EQ-Gerätefüßen). Diese arbeiten laut Stack Audio wie präzise abgestimmte Luftfedersysteme und sollen Schwingungen aus der Umgebung besonders schnell abbauen.

Die Konstruktion erlaubt zudem eine feine Höhen- und Lastanpassung. Im Lieferumfang befinden sich vier Sätze von CSA-Füßen, abgestimmt auf unterschiedliche Gerätegewichte. Durch die Kombination aus innerer Partikeldämpfung und elastischer Entkopplung soll eine besonders „ruhige“ Basis für empfindliche Audiokomponenten entstehen.

Flexibel für unterschiedliche Komponenten

Stack Audios Auva Platform eignet sich wie gesagt für Plattenspieler, Verstärker, DACs, Streamer oder CD-Player. Geräte können entweder mit ihren vorhandenen Füßen direkt auf der Plattform stehen oder über mitgelieferte Kopplungsadapter mit der Plattform „in Kontakt treten“. Die Stack-Audio-Plattform misst 450 x 380 mm, ist 34 mm hoch und wiegt rund neun Kilogramm. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 100 Kilogramm.

Geld-zurück-Garantie

Interessant ist der ungewöhnlich offensiv formulierte Ansatz des Herstellers: Stack Audio bietet die Auva Platform mit einer 60-Tage-Geld-zurück-Garantie inklusive Übernahme der Rücksendekosten an. Wer keine deutliche Verbesserung wahrnimmt, kann die Gerätebasis also zurückgeben. Ein feiner Zug, wie wir meinen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Stack Audio Auva Platform ist ab sofort direkt beim Hersteller erhältlich. Der Preis liegt bei rund 1.650 Euro.