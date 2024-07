Der britische Hersteller Stack Audio hat sich auf die Entwicklung von highfidelem Zubehör spezialisiert. Zum Portfolio gehören neben einem Netzwerkfilter und entkoppelnden Gerätefüßen auch spezielle Absorberfüße für die Lautsprecheraufstellung.

Stack Audio Auva – das Beste aus beiden Welten?

Bei Stack Audio trachtet man danach, alle ungewollten Resonanzen zu lindern, bestenfalls zu eliminieren: Das gilt sowohl für Schwingungen, die die Lautsprecher an den Boden abgeben, als auch für Bodenschwingungen, die nicht in die Lautsprecher gelangen sollen.

Dafür hat man bei Stack Audio spezielle Isolatoren entwickelt. Die Technik dahinter wurde zum Patent angemeldet und nutzt die „Partikelaufpralldämpfung“, wie es bei es bei Stack Audio heißt: Schwingungsenergie wird durch Reibung beziehungsweise Kollisionen zwischen den in den Isolatoren eingearbeiteten Partikeln in Wärme umgewandelt, wodurch die Energie schnell und effizient abgebaut werden soll. Wer sich näher für die Technologie interessiert, kann auch einmal in unsere Newsmeldung zu den ähnlich funktionierenden Gerätefüßen reinschauen.

Die Auva-Lautsprecherfüße kommen mit einem aus dem Vollen gefrästen Aluminium-Gehäuse und besitzen bewusst keine Silikonschicht wie die Absorberfüße für die Komponenten, da Lautsprecher im Gegensatz zu diesen völlig starr gehalten werden müssen, so der britische Hersteller. Wer mag, kann die Auva-Lautsprecherfüße – mit schützenden Filzpads an der Unterseite versehen – direkt auf ebene oder harte Böden stellen. Ebenso ist es möglich, Teppichspikes zu montieren.

Drei Varianten, neun Gewindegrößen

Die Auva-Absorber werden in die Lautsprecher geschraubt, und damit es in jedem Fall passt, stehen neun verschiedene Gewindeadapter zur Verfügung. Die Auva sind in drei Varianten erhältlich – Auva 50, 70 und 100. Die Varianten unterscheiden sich im Gegensatz zu anderen Lautsprecherfüßen nicht in der maximalen Gewichtsbelastbarkeit, sondern in der Dämpfungswirkung. Der Auva 50 kommt mit zwei Absorberzellen im Innern, der Auva 70 mit drei Zellen und der Auva 100 mit fünf.

Jedes Vierer-Set Auva-Füße kann Lautsprecher mit einem Gewicht von bis zu 275 Kilogramm tragen. Stack Audio bietet übrigens ein 30-tägiges Rückgaberecht, sodass die Füße ohne Risiko ausprobiert werden können. Hier geht es direkt zum Onlineshop.

Preise (8er-Set):

Stack Audio Auva 50: 508,19 Euro

Stack Audio Auva 70: 974,61 Euro

Stack Audio Auva 100: 1.438,70 Euro

