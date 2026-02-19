"Spotify Connect Lossless"-Update bei Eversolo:

Eine gute Nachricht für alle diejenigen, die gerne in guter Audioqualität streamen: Mit einem aktuellen Firmware-Update hebt Eversolo die Integration von Spotify Connect auf ein neues Qualitätsniveau. Erstmals wird verlustfreies Streaming mit 24 Bit/44,1 kHz innerhalb der bekannten Spotify-Umgebung unterstützt.

Mehr Detail, mehr Dynamik

Der Hersteller Eversolo hat das System-Update V1.5.60 just veröffentlicht und erweitert damit die Funktionalität seiner Streaming-Geräte um die offizielle Unterstützung von Spotify Connect in verlustfreier Qualität. Nach dem Update ist die Wiedergabe von Musik mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz möglich, was gegenüber der bisherigen Kompression ein deutlich höheres Maß an Detailauflösung und Dynamik verspricht.

Kommoder Klanggenuss …

Spotify zählt bekanntermaßen zu den weltweit meistgenutzten Streaming-Diensten und ist für viele Nutzer fester Bestandteil des musikalischen Alltags. Mit der nun implementierten Lossless-Unterstützung innerhalb von Spotify Connect bleibt die vertraute Bedienoberfläche erhalten, während die Eversolo-Hardware ihr klangliches Potenzial besser ausschöpfen kann. Ziel ist es, den Komfort des etablierten Ökosystems mit einer hörbar gesteigerten Audioqualität zu verbinden.

Noch echter

Nach Angaben des Herstellers basiert die neue Funktion auf einer softwareseitig weiter verbesserten Systemarchitektur, die auch die Audio-Signalwegen berührten. Diese Maßnahmen sollen auf eine noch stabilere Datenübertragung und unverfälschtere Signalausgabe einzahlen.

Over the Air

Das Update V1.5.60 steht für mehrere Eversolo-Produktreihen zur Verfügung, nämlich für die DMP- und Play-Serie sowie für den T8. Die Verteilung erfolgt schrittweise per Over-the-Air-Update. Nach erfolgreicher Installation können Nutzer die verlustfreie Wiedergabe unmittelbar über die Spotify-App starten.

Lesen Sie hier unsere Testberichte der Eversolo DMP-A8 und A-10!

