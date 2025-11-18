Max Schlundt Kultur Technik in Berlin lädt am Samstag, den 22. November 2025, ab 13 Uhr, zu einem Klangnachmittag ein, der ganz im Zeichen von SPL – Sound Performance Lab – steht. Die renommierte Manufaktur aus Niederkrüchten ist seit Jahrzehnten für studioerprobte Elektronik und kompromisslose Ingenieurskunst bekannt.

Studiotechnik trifft HiFi – professionell und persönlich

Im Showroom an der Kantstraße können Besucherinnen und Besucher aktuelle SPL-Komponenten unter realen Hörbedingungen testen. Die Geräte stammen ursprünglich aus der professionellen Audio- und Masteringwelt – entsprechend legt SPL besonderen Wert auf Transparenz, Stabilität und musikalische Authentizität.

Als besonderer Gast wird Hermann Gier, Mitgründer und Geschäftsführer von SPL, vor Ort sein. Er gibt Einblicke in Entwicklung, Klangphilosophie und technische Hintergründe der Marke.

Fokus

Besonderer Fokus liegt auf zwei aktuellen SPL-Geräten: Die neue Endstufe Performer s900 (siehe Testbericht) soll SPLs Studio-DNA in ein wohnraumfreundliches Format bringen. Sie zielt darauf ab, hohe Kontrolle, Dynamik und ein lebendiges Klangbild auf kleinem Raum zu vereinen. Und der Phonoentzerrer Phonos Duo bietet diverse Einstellmöglichkeiten und kann mit MM- wie mit MC-Signalen umgehen.

Offenes Hören, lockere Atmosphäre

Der Nachmittag bietet die Möglichkeit, die SPL-Komponenten in Ruhe zu vergleichen und sich mit dem Team sowie anderen HiFi-Interessierten auszutauschen. Getränke und kleine Snacks sorgen für eine entspannte Umgebung – ideal, um das Wochenende musikalisch einzuleiten.

Wann?

Samstag, 22. November 2025, ab 13 Uhr

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17 (im Living Berlin)

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de