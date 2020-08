SPL Phonitor se Kopfhörerverstärker

Mit dem SPL Phonitor se stellt der im nordrhein-westfälischen Niederkrüchten ansässige Studiospezialist SPL ein neues Einstiegsmodell in die professionelle Phonitor-Produktserie vor, die bisher aus vier Modellen bestand. Abstriche wurden so weit wie möglich nicht beim Klang, sondern bei der Konnektivität bzw. dem Funktionsumfang gemacht, heißt es in der Pressemitteilung hierzu.

Es handelt sich bei dem SPL Phonitor SE um einen Kopfhörerverstärker, der wahlweise rein analog (Cinch) oder per Erweiterungsmodul auch digital (USB, optisch, koaxial) bespielt werden kann.

Der Kopfhörer wird über einen klassischen, frontseitigen 6,3-mm-Stereoklinkenanschluss verbunden, die Ausgangsleistung von 2 x 5 Watt bei 250 Ohm dürfte auch anspruchsvollere Vertreter der Zunft mit genügend Power versorgen.

Erhältlich ist der neue Spross der Phonitor-Serie ab 24. August – in den Farben Schwarz, Rot und Silber.

Preise (16% MwSt):

SPL Phonitor SE analog: 973,82 Euro

SPL Phonitor SE mit DAC-Modul DAC768xs: 1.363,73 Euro

