SPL Performer s1200: Stereo-Endstufe mit Studiogenen

Es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem Hause SPL: Mit der Stereoendstufe Performer s1200 stellt der insbesondere im Studiobereich seit mittlerweile über 35 Jahren bekannte Hersteller einen wattstarken Amp vor, der optisch wie technisch von den Genen der großen m1000-Mono-Endstufen profitiert.

Endstufe SPL Performer s1200: Details und Leistung

Zunächst ein Blick auf die Leistung: Satte 2 x 520 Watt an 4 Ohm beziehunsgweise 2 x 300 Watt an 8 Ohm bringt die neue Stereo-Endstufe an die Ausgangsklemmen. SPL rühmt den detailreichen, lebendigen und musikalischen Klang, der vor allem aus der speziellen VOLTAiR-Technologie resultieren soll. Die Operationsverstärker seien durch die hohe interne Spannung von 120 Volt, so SPL, selbst bei hohen Pegeln gewissermaßen „im Leerlauf“ unterwegs.

Die Endstufe kann sowohl per Cinch als auch XLR angesteuert werden, rückseitig angebrachte Trimmpotentiometer gestatten eine exakte Pegelanpassung – für beide Kanäle separat.

Die SPL Performer s1200 besitzt Schutzschaltungen, die die Endstufe vor Gleichspannung und Überhitzung sichern. Letzteres wird so schnell aber wohl nicht eintreten, kommt der neue SPL-Endverstärker doch mit massiven Kühlkörpern – und zudem sicherheitshalber auch noch mit sechs Ventilatoren, die bei langen, fordernden Einsätzen für Kühlung sorgen.

Zur optischen Anpassung an den Wohn- oder Hörraum gibt es die SPL Performer s1200 Endstufe in diversen Farbvarianten: wahlweise mit schwarzer, roter oder silberner Front sowie drei zum Lieferumfang gehörenden, magnetisch haftenden Zierblenden in den gleichen Farben – daraus ergeben sich neun mögliche Varianten.

Erhältlich ist die Endstufe ab sofort – zum Preis von 6.499 Euro.

