Spartanisch, aber kräftig; so kommt der neue SPL Performer m1000 daher. Dieser Mono-Endverstärker ist gewissermaßen der große Bruder der Stereo-Endstufe SPL Performer s800: Er leistet bis zu 1000 Watt an 2 Ohm beziehungsweise 750 Watt an 4 Ohm. Wie SPL berichtet, soll der Performer m1000 dank VOLTAiR-Techni mit deutlich weniger Komponenten als konventionelle Endstufen-Lösungen auskommen. So genüge ein einziger Vorstufen-Operationsverstärker, um die bipolaren Endstufentransistoren anzutreiben: Das ergebe einen schnellen, direkten und hocheffizienten Antritt.

Gespeist wird die Endstufe über ein analoges Linearnetzteil mit einem 1375-VA-Ringkerntrafo und einer Sieb- beziehungsweise Stromspeicherkapazität von immerhin 100000 µF, die sich auf 100 Elkos aufteilt. Der Amp kommt mit Neutrik-XLR-Ein und Ausgangsbuchsen für symmetrische Verbindungen, wobei der Eingang passiv auf den Ausgang weitergeleitet wird, beispielsweise für Bi-Wiring-Betrieb. Überdies lässt sich der Eingangspegel über einen Trimmregler von 0 dB bis -5,5 dB in 0,5-dB-Schritten absenken. Die Lautsprecherausgänge wiederum sind als vergoldete Binding-Post-Anschlüsse ausgeführt. Sie können Bananenstecker sowie Litzen mit bis zu 4 Millimeter Querschnitt aufnehmen.

Erhältlich ist das nur 28 Zentimeter breite Kraftpaket in Schwarz, Rot oder Silber; jedem SPL Performer m1000 liegen drei magnetisch haftende Zierblenden in ebendiesen Farben bei, sodass der Besitzer der Monos seine eigene Farbwahl treffen kann.

Ebenfalls neu bei SPL ist die aktive, analoge Frequenzweiche Crossover. Sie kommt mit einer LOW-Sektion für die Anpassung eines Subwoofers und einer MID-HIGH-Sektion für die Hauptlautsprecher. Alle Einstellungen erfolgen auf der analogen Ebene mit Schalter und Reglern, es findet keine unnötige A/D- oder D/A-Wandlung statt.

Preise:

SPL Performer m1000 Monoblock-Endstufe: 4.199 Euro (Stück)

SPL Crossover Frequenzweiche: 3.249 Euro

Kontakt

SPL electronics GmbH

Sohlweg 80

41372 Niederkrüchten

Deutschland

Telefon: +49(0)2163-98340

E-Mail: info@spl.info

Web: https://spl.audio/