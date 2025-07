Nortus Audiotronic mit Sitz in Wörth am Rhein gibt bekannt, dass das Unternehmen den exklusiven Vertrieb der Lautsprecher der Marke Soundkaos für Deutschland übernommen hat. Das ist eine gute Nachricht für alle, die die konzeptionell anspruchsvollen Lautsprecher aus der Schweiz schätzen.

Soundkaos – Lautsprecher-Handarbeit aus der Schweiz

Gegründet im Jahr 2010 von Martin Gateley, entwickelt und fertigt Soundkaos Lautsprecher, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Sie werden individuell und in Handarbeit in der Schweiz hergestellt, und zwar unter Verwendung erstklassiger, nachhaltiger Materialien. Der Name des Unternehmens stehe sinnbildlich für das Bestreben, aus der klanglichen „Unordnung“ unserer Umwelt einen natürlichen, ästhetischen Klang zu formen, so die Eidgenossen.

Portfolio

Aktuell besteht das über Nortus Audiotronic erhältliche Portfolio aus fünf Modellen: Da wären zunächst die kompakten Soundkaos Vox 3 A und Vox 3 F. Sie verfügen über ein Dreiwegedesign im Massivholzgehäuse, bei dem ein nach vorne abstrahlender Breitbänder mit zwei seitlich montierten Back-to-Back-Basstreibern und einem nach oben ausgerichteten Bändchen-Supertweeter kombiniert wird (siehe Teaserbild oben).

Die Vox 5 wiederum ist ein Standmodell, bei dem ein 6-Zoll-Breitbänder im Tandem mit zwei 12-Zoll-Tieftönern in offener Dipolkonfiguration und einem nach oben abstrahlenden Bändchen musiziert.

Out of the box

Die Soundkaos Libération soll schließlich – im wörtlichen Sinne – Erlebnisse „Out of the box“ bieten. Es handelt sich hierbei um ein Open-Baffle-Design mit zwei 8-Zoll-Breitbändern, einem Super-Tweeter-Dipol und einem 18-Zoll-Dipol-Woofer.

Um spannende Lautsprecher-Technologie handelt es sich bei den Soundkaos-Modellen also in jedem Fall …

Preisrahmen

Die Preise bewegen sich zwischen 8.450 Euro für die Soundkaos Vox 3 A und 27.500 Euro für die Soundkaos Libération. Alle Modelle sind individualisierbar, es stehen diverse Ausführungen zur Verfügung.

Kontakt

nortus Optronic GmbH

In den Niederwiesen 4a

76744 Wörth am Rhein



Telefon: +49(0)7271-12990 25

E-Mail: info@nortus-audiotronic.de

Web: https://www.nortus-audiotronic.de/