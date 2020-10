Wie die in Kalifornien beheimatete Sound United LLC soeben in einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgibt, befindet sich der Hersteller Bowers & Wilkins nun unter dem Dach der Sound United. Damit reiht sich der britische Traditionshersteller in eine Reihe klangvoller Namen wie Marantz, Denon, Polk Audio oder Boston Acoustics ein.

„Mit der Übernahme von Bowers & Wilkins kombinieren wir das branchenführende Audiodesign sowie die Ingenieurs- und Handwerkskunst von Bowers & Wilkins mit der technischen Raffinesse, den hohen Maßstäben und dem breiten Nutzerkreis von Sound United“, freut sich Kevin Duffy, der CEO von Sound United.

Geoff Edwards, bisher CEO von Bowers & Wilkins, wird künftig in die Rolle des Präsidenten von Bowers & Wilkins bei Sound United schlüpfen und für die Kontinuität der Marke verantwortlich zeichnen. Er sagt zur Transaktion: „Diese Übernahme leitet eine neue Ära für Bowers & Wilkins ein und bietet die Gelegenheit, sich auf das zu konzentrieren, was wir am besten können: die besten Lautsprecher der Branche zu bauen.“

Das fairaudio-Team wünscht gutes Gelingen. Wir freuen uns auf weitere spannende Lautsprecher und Produkte aus dem Hause B&W!

Kontakt

B&W Group Germany GmbH

Kleine Heide 12

33790 Halle/Westfalen

Deutschland

Telefon: +49(0)5201-87170

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.gute-anlage.de/