Der amerikanische Audiospezialist Sound United kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung mit Blick auf die in wenigen Tagen startende Münchener High End einen „großen Messeauftritt mit ausgewählten Marken“ an. Mit klangvollen Namen wie Marantz, Denon, Definitive Technology oder neuerdings auch Classé sollte ein ausrufzeichensetzender Auftritt aber auch tatsächlich nicht allzu schwer fallen. Wer sich selbst davon überzeugen will: Im Atrium 4.1/Stand F111 und F112 wird zu den Hauptthemen „Home Cinema“ und „Premium HiFi“ groß aufgefahren.

„In der Kategorie AV-Komponenten zählt Denon zu den Marktführern in Europa“, so Sound United. Ein Highlight sei daher die Live-Demo im Denon-Kino mit dem Flaggschiff-Verstärker Denon AVC-X8500H als Protagonisten im Background und den Lautsprechern Definitive Technology BP9000 am vorderen Bühnenrand: „Ein beeindruckender 3D-Audio/Ultra-HD-Genuss ist somit für alle Gäste garantiert. Darüber hinaus wird es eine IMAX-Enhanced- sowie eine Auro-3D-Demonstration geben“, so die Ankündigung des Herstellers. Wer noch mehr von und mit Definitive-Technology-Lautsprechern hören möchte, kann das in einem separaten „Bauhaus-Raum“ tun: Die Definitive Technology Demand-Serie sowie die neue Studio Slim Soundbar stehen hier zur Probeverkostung bereit.

Für anspruchsvolle Stereohörer dürften die Premium Kopfhörer Denon AH-D9200, AH-D7200 und AH-D5200 von besonderem Interesse sein, die wir allesamt auch schon im Test hatten und von Elektronik der 2500er-, 1600er- oder 800er-New-Era-Serie von Denon flankiert werden.

Auch für Marantz wird eine dedizierte Besucher Zone eingerichtet. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht nicht zuletzt der brandneue Netzwerk-CD-Receiver Marantz Melody X (im Bild rechts). CD-Spieler, UKW-/DAB+-Radio, Musik-Streaming, Sprachsteuerung und Multiroom-Fähigkeiten (HEOS-System) stehen hier auf der Featureliste. Die populäre Marantz-8006er-Reihe wird durch den Netzwerk-CD-Player ND8006 und den Vollverstärker PM8006 repräsentiert. In Sachen Mehrkanal steht eine Kombination aus dem Vorverstärker Marantz AV8805 und dem Leistungsverstärker MM8077 am Start. Für hochwertigen Stereosound sorgen ferner der SACD/CD-Player Marantz SA-KI RUBY in Union mit dem PM-KI RUBY-Stereo-Vollverstärker.

Das obere Ende der High-End-Fahnenstange markiert Classé (links Im Bild): Dave Nauber, Classés Brand Director, stellt Komponenten der neuen Delta-Serie vor, die sich aus der DAC-Vorstufe Delta PRE, den Mono-Blöcken Delta MONO und der Stereo-Endstufe Delta STEREO rekrutiert. Die Classé Delta-Komponenten kommen voraussichtlich ab Herbst 2019 in den Fachhandel.

