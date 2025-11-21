Da freut sich nicht nur der Soulmusik-Fan: Der japanische Highend-Spezialist Soulnote hat sich zum Ziel gesetzt, die drei beliebten Komponenten der Serie 2 (A-2, D-2 und E-2) auf ein noch höheres Klangniveau zu heben, und so wurden neue, überarbeitete Versionen entwickelt, die von den Erfahrungen aus der Top-Linie „3” profitieren und deshalb technische Raffinesse mit konsequenter Resonanzkontrolle unter einen Hut bringen sollen.

Soulnote A-2 Ver. 2: Vollverstärker mit audiophiler Seele

Der Soulnote A-2 Ver. 2 ist als rein analoger Vollverstärker in Push-Pull-Technik ausgelegt und übernimmt Transistortechnik vom Flaggschiff A-3 – inklusive TO3P-Leistungstransistoren, die in präzise selektierten Paarungen für höchste Stabilität bei geringsten Verzerrungen sorgen sollen.

Die vierstufige Darlington-Treiberarchitektur möchte souveräne Kontrolle über die Ausgangsleistung sichern, während ein bewusst nicht vergossener 400-VA-Ringkerntransformator (dies soll ein „natürliches Resonanzverhalten“ garantieren) große Stromreserven bereitstellt.

Wie bei Soulnote üblich, verzichtet das Design auf unnötige Dämpfung oder Vergussmaterialien und nutzt stattdessen gezielte Resonanzführung, Kupferleiterplatten mit 70 µm Stärke, lötstellenbasierte Verbindungen und ein spezielles Gehäuse mit nicht verschraubtem Gehäusedeckel. Wie das genau funktioniert, lesen Sie zum Beispiel in unserem ausführlichen Testbericht zum Soulnote A-3.

Soulnote D-2 Ver. 2: Symmetrischer DAC für analoge Musikalität

Der Soulnote D-2 Ver. 2 ist ein Dual-Mono-DAC, der mit je zwei ES9038PRO-Wandlern pro Kanal arbeitet – vollständig symmetrisch, versteht sich. Herzstück der Signalverarbeitung ist die „New Type-R“-Schaltung, die auf Gegenkopplung verzichtet, um Zeitkohärenz und musikalische Integrität zu erhalten.

Der Soulnote D-2 Ver. 2 kann im NOS-Modus (Non-Oversampling) betrieben werden und verzichtet dann vollständig auf digitale Filter – ein entscheidender Vorteil für mehr Direktheit und Natürlichkeit im Klangbild, so die Japaner.

Die Taktversorgung übernimmt ein DDS-Synthesizer mit extrem niedrigem Jitter (< 45 Femtosekunden), alternativ lässt sich ein externer 10-MHz-Taktgeber wie der Soulnote X-3 über den SMA-Eingang nutzen. Der üppig dimensionierte 400-VA-Ringkerntransformator, die symmetrische Stromversorgung und die resonanzoptimierte Gehäusekonstruktion unterstreichen den Anspruch an höchste Klangtreue.

Soulnote E-2 Ver. 2: Phono-Preamp für MM-, MC- und optische Systeme

Der Soulnote E-2 Ver. 2 ist ein echtes Multitalent für Vinyl-Liebhaber: Neben MM- und MC-Tonabnehmern unterstützt er auch optische Systeme, die über den XLR-Stromanschluss versorgt werden. Die vollständig symmetrische, rückkopplungsfreie Verstärkertopologie arbeitet mit einer neuen Bias-Architektur, die die Dynamik verbessert und selbst feinste Signale ohne Verluste verarbeitet.

Highlight ist die flexible Impedanzanpassung für MC-Systeme (3 Ohm bis 1 kOhm) sowie die Wahl zwischen bis zu 144 (!) Entzerrungskurven, die sich aus Turnover, Roll-Off und Low-Limit-Kombinationen ergeben. Damit lässt sich der Soulnote E-2 Ver. 2 auf so ziemlich jede Schallplatte abstimmen – egal, ob moderne Pressung oder historisches Original. Wie bei allen Soulnote-Komponenten sind Netzteil, Gehäuse und Signalführung auf maximale Ruhe, Stabilität und Natürlichkeit optimiert.

Verfügbarkeit und Preise

Die Soulnote Serie 2 Ver. 2 mit dem Vollverstärker A-2 Ver. 2, dem DAC D-2 Ver. 2 und der Phonovorstufe E-2 Ver. 2 ist ab November 2025 im Fachhandel erhältlich. Alle Geräte sind in Schwarz oder Silber verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei jeweils 8.490 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich

Deutschland

Telefon: +49(0)2161-61783-0

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.soulnote.audio/