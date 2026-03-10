News
Weniger ist mehr: Soulnote überarbeitet die Serie 1

von | 10. März 2026

Der Elektronik-Hersteller Soulnote will mit der neuen Serie 1. Ver.2 zentrale Technologien seiner größeren High-End-Linien in eine kompaktere Elektronikfamilie überführt haben. Verstärker, DAC und Phono-Pre verfolgen dabei eine gemeinsame Idee: „Mechanik, Stromversorgung und Schaltungstechnik werden so kombiniert, dass Musik in ihrer räumlichen Struktur und zeitlichen Feinheit möglichst unverfälscht bleibt“, so die Japaner.

Entwicklungsprinzip: Möglichst wenig Eingriff ins Signal

Die Soulnote Serie 1. Ver.2 folgt der Entwicklungsphilosophie von Soulnote: Statt über starke Gegenkopplung oder digitale Korrekturmechanismen sollen Präzision und Stabilität vor allem durch Schaltungsdesign, Stromversorgung und intelligente mechanische Konstruktion erreicht werden.

Das Innenleben des neuen Soulnote-Verstärkers A-1 Ver.2

Dazu gehören diskrete Schaltungen ohne globales Feedback, kurze Signalwege sowie eine gezielte Resonanzableitung im Gehäuseaufbau. Bewusst nicht imprägnierte Ringkerntransformatoren und getrennte Versorgungssektionen sollen eine hohe Stromlieferfähigkeit und stabile Mikro- wie Makrodynamik ermöglichen.

Soulnote A-1 Ver.2: Vollverstärker mit Non-NFB-Schaltung

Der Soulnote A-1 Ver.2 arbeitet, wie sein Vorgänger (ausführlicher Test Soulnote A-1), mit einer vollständig diskreten Verstärkerschaltung ohne Gegenkopplung. Diese Architektur soll die zeitliche Feinstruktur von Transienten besonders unverfälscht erhalten. Laut den Japanern nutzt die Endstufe eine Single-Push-Pull-Konfiguration mit leistungsstarken TO-3P-Transistoren in vierstufiger Darlington-Anordnung.

Der rein analoge Vollverstärker Soulnote A-1 Ver.2

Eine neu entwickelte Bias-Schaltung soll Störeinflüsse noch besser unterbinden, zusätzlich wollen die Japaner mit einer speziellen CR-Resonanzkontrolle unerwünschte Hochtonartefakte minimieren. Die Ausgangsleistung des Soulnote A-1 Ver.2 liegt bei 2 × 80 Watt an 4 Ohm. Für optimale Kanalgleichheit setzt Soulnote eine relaisgeschaltete „Balanced Attenuator“-Lautstärkeregelung ein. Zwei XLR- und zwei Cinch-Eingänge stehen zur Verfügung.

Soulnote E-1 Ver.2: Vielseitige Phonostufe

Mit dem E-1 Ver.2 bietet Soulnote einen Phono-Vorverstärker für MM-, MC- und optische Tonabnehmer. Die diskrete RIAA-Entzerrung arbeitet ebenfalls ohne Gegenkopplung und soll so die natürliche Tonalität des Signals erhalten.

Die Phonostufe Soulnote E-1 Ver.2

Die Phonostufe Soulnote E-1 Ver.2

Der Signalweg für MC-Systeme ist vollständig symmetrisch aufgebaut, wodurch Störfestigkeit und räumliche Stabilität verbessert werden sollen. Variable Lastimpedanzen erleichtern die Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer, während ein Subsonic-Filter tieffrequente Störungen wie Plattenwellenschlag reduziert.

Soulnote D-1 Ver.2: DAC mit „zeitoptimierter“ Signalverarbeitung

Der Soulnote D-1 Ver.2 nutzt eine vollständig diskrete, rückkopplungsfreie Analogsektion namens „New Type-R“, die ursprünglich für ein Referenzmodell entwickelt worden sei, heißt es bei Soulnote. Für die digitale Wandlung kommen zwei ESS-ES9038PRO-DAC-Chips in kanalgetrennter Konfiguration zum Einsatz.

Der DAC Soulnote D-1 Ver.2 - hier in der silbernen Ausführung

Der DAC Soulnote D-1 Ver.2 – hier in der silbernen Ausführung

Ein optionaler NOS-Modus (Non-Oversampling) verzichtet auf digitale Filter, um Pre- und Post-Ringing zu vermeiden. Dadurch sollen Transienten – etwa Schlagzeugattacken oder Saitenanschläge – besonders unmittelbar wiedergegeben werden. Oversampling steht alternativ weiterhin zur Verfügung. Das Vorgängermodell hatten wir übrigens ebenfalls schon im Test.

Preise und Verfügbarkeit

Die drei Modelle der Soulnote Serie 1 Ver.2 sind bereits verfügbar – und zwar wahlweise in Schwarz oder Silber. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 4.490 Euro pro Gerät.

