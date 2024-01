Der japanische Highend-Hersteller Soulnote bringt mit dem A-3 einen neuen Referenz-Vollverstärker, der die Technologien der Soulnote-Flaggschiffmodelle P-3 (Vorstufe) und M-3 (Mono-Endstufen) in einem Gehäuse vereinen soll.

Soulnote A-3: Symmetrischer Aufbau und mechanische Besonderheiten

Es handelt sich beim Soulnote A-3 um einen reinrassigen analogen Hochpegelverstärker, es gibt also neben den sechs analogen Eingängen (3 x XLR, 3 x Cinch) weder Digital- noch Phono-Inputs. Dafür zieht sich das Thema Symmetrie komplett durch das gesamte Design, zudem sind rechter und linker Kanal konsequent getrennt voneinander ausgeführt, bis hin zur separaten Masseableitung. Darüber hinaus werden Steuersignale – beispielsweise vom Pegelsteller oder Eingangswahlschalter – komplett per Optokoppler vom Signalweg getrennt behandelt.

Ebenso wie in der Referenz-Vorstufe Soulnote P-3 lässt sich die Verbindung zur Signalmasse per Schiebeschalter unterbrechen. Das kann in bestimmten Konfigurationen und Setups eine Verschlechterung des Klangs durch Masseschleifen verhindern. Die Verstärkerschaltung selbst arbeitet laut Soulnote gegenkopplungsfrei. In der Ausgangsstufe kommt dabei eine sogenannte Single-Push-Pull-Schaltung (SEPP) zum Einsatz, die pro Kanal mit zwei bipolaren TO3-Transistoren bestückt ist.

Ambitioniert ist natürlich auch das Netzteil: Hier gibt es pro Kanal einen eigenen 700-VA-Ringkerntrafo – und für die Gleichrichtung setzt Soulnote auf einen speziell selektierten Folienfilterkondensator sowie auf SiC-Dioden neuester Spezifikation, was eine „extrem leistungsstarke und schnelle Stromversorgung“ garantiere, so die Japaner.

Teils rigide, teils flexibel zeigt sich die mechanische Designphilosophie. Einerseits kommen beim Soulnote A-3 reichlich Aluminium, Kupfer und Stahl zum Einsatz, andererseits darf sich das Gehäuse auch „entfalten“: Der Verstärkerblock ist über eine Dreipunkt-Struktur mit Titangleitern mit dem Gehäuse verbunden. Das soll die Vibrationen der Trafos sowie Eigenschwingungen des Verstärkers auf ein Minimum reduzieren. Das Gehäuse selbst ruht auf drei Stahl-Spikes, eine eigene Basisplatte aus Birkenholz wird mitgeliefert, sodass die Spikes keine Kratzer auf der Rackebene hinterlassen. Typisch Soulnote ist zudem, dass der Gehäusedeckel des A-3 aus akustischen Gründen bewusst nicht fest verschraubt ist.

Im Lieferumfang sind ein Netzkabel und eine edel anmutende Systemfernbedienung enthalten. Der Preis des 31 Kilogramm schweren Soulnote A-3 beträgt 20.990 Euro. Er ist in Silber und Schwarz erhältlich – und spielt sich bei uns gerade warm, freuen Sie sich also demnächst auf einen ausführlichen Testbericht.

