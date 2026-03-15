Soulnote präsentiert den Vollverstärker A-0 ver.2 | News fairaudio

Der neue Soulnote A-0 ver.2 verkörpert eine Philosophie, die im HiFi-Bereich seltener geworden ist: Weniger ist mehr. Der japanische Hersteller Soulnote setzt bei diesem Vollverstärker nicht auf immer höhere Leistungswerte. Stattdessen arbeitet der A-0 ver.2 mit lediglich 10 Watt pro Kanal – der Fokus liegt auf Timing, Kontrolle und der Darstellung feinster musikalischer Details, so die Japaner.

Reduktion als klangliches Prinzip

Die Entscheidung für zweimal zehn Watt resultierte aus einem klaren Klangideal, so Soulnote. Der Verstärker soll in genau dem Leistungsbereich arbeiten, in dem Musik im Alltag tatsächlich gehört wird, und dort maximale Präzision sowie natürliche Dynamik entfalten.

Der Aufbau des Soulnote A-0 ver.2 erfolgt bewusst schlank: Nach der Eingangswahl und Lautstärkeregelung führt der Signalweg direkt zur Endstufe. Die Schaltung ist vollständig diskret aufgebaut und arbeitet ohne globale Gegenkopplung. Denn, so ist man bei Soulnote überzeugt: Der Signalfluss soll davon möglichst frei bleiben, damit Impulse, Mikrodetails und Timing nicht geglättet werden.

Die Endstufe sei entsprechend auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt worden. Gerade kleine Signalanteile und feine Dynamikabstufungen sollen dadurch besonders präzise reproduziert werden – ein Vorteil vor allem bei leisen Passagen oder komplexen musikalischen Strukturen.

Soulnote A-0 ver.2 – nichts für „Kostverächter“

Mit seiner moderaten Leistung richtet sich der Soulnote A-0 ver.2 natürlich an Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad und unkompliziertem Lastverhalten. In typischen Wohnräumen sollen sich damit realistische Lautstärken und eine saubere räumliche Darstellung erreichen lassen, ohne dass der Verstärker in Grenzbereiche gerät.

Ein zentraler Bestandteil des Designs ist eine neu entwickelte Bias-Schaltung, die einen besonders ruhigen Hintergrund mit geringem Grundrauschen ermögliche, wodurch feine Raumanteile und das Ausklingen von Tönen deutlicher wahrzunehmen seien, so Soulnote.

Flexibel im System

Trotz seiner reduzierten Auslegung bleibt der Soulnote A-0 ver.2 vielseitig einsetzbar. Er kann klassisch als Vollverstärker betrieben werden, lässt sich aber auch als Vorstufe verwenden. Ein Pre-Out steht sowohl über RCA- als auch über XLR-Anschlüsse zur Verfügung und bietet einen High- beziehungsweise Low-Modus. Der Lautsprecherausgang kann je nach Betriebsart aktiviert oder deaktiviert werden, sodass sich der Verstärker beispielsweise mit externen Endstufen, Aktivlautsprechern oder Subwoofern kombinieren lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Soulnote A-0 ver.2 ist ab sofort erhältlich – in Schwarz und Silber. Der Preis liegt bei 2.690 Euro.

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