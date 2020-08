Mit dem WH-1000XM4 stellt Sony die nunmehr vierte Auflage seines kabellosen Noise-Cancelling-Kopfhörers WH-1000 vor, der mit zahlreichen Features und Gimmicks ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um ein Over-Ear-Modell mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

An jeder Ohrmuschel sind zwei Mikrofone platziert, die die Umgebungsgeräusche an einen Noise-Cancelling-Prozessor weiterleiten. Ein neuer Chip erfasst dabei Musik und Geräusche bis zu 700-mal pro Sekunde und passt den Klang entsprechend in Echtzeit an. Ebenfalls an Bord ist eine so genannte Digital Sound Enhancement Engine, die Klangverluste, die durch digitale Komprimierung entstehen, ausgleichen soll.

Weiterhin unterstützt der Sony WH-1000XM4 die Technologie 360 Reality Audio, die ein besonders involvierendes Live-Musikerlebnis ermöglichen soll. Über die kostenlose Sony-Headphones-Connect-App lässt sich das Klangbild personalisieren und individualisieren.

Damit nicht genug: Eine adaptive Geräuschsteuerung erkennt, in welchem akustischen Umfeld sich der Besitzer befindet, z.B. das Büro, den Arbeitsplatz oder ein Café – und passt die Geräuschunterdrückung bzw. DSP-Presets dementsprechend an. Das geht sogar soweit, dass man häufig besuchte Orte ebenfalls in der App abspeichern kann.

Die „Speak-to-Chat“-Funktion ist ein weiteres Helferlein: Sie erkennt die Stimme des Nutzers. Wenn dieser spricht, zum Beispiel bei der Bestellung eines Kaffees, dann wird automatisch die Musik angehalten, Umgebungsgeräusche werden durchgelassen. So lassen sich kurze Gespräche führen, ohne den Kopfhörer abzusetzen. Und über einen Näherungssensor stellt der Kopfhörer fest, ob er gerade verwendet wird: Falls nicht, wird er abgestellt und Strom gespart. Weitere Features sind NFC, Fast-Pair, Berührungssteuerung und Integration von Google Assistant und Alexa.

Preis Sony WH-1000XM4 Noise-Cancelling-Kopfhörer: 379 Euro

Kontakt

Sony Europe Ltd.

Kemperplatz 1

10785 Berlin



Telefon: +49(0)30-419551000

Web: www.sony.de