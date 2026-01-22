Der im norditalienischen Vicenza ansässige Hersteller Sonus faber hellt sein Portfolio auf: Die Ende 2024 eingeführte Sonetto-G2-Lautsprecherserie ist nun nämlich nicht nur in den Varianten Schwarz, Walnuss und Wenge erhältlich, sondern überdies in strahlendem Weiß – wenn auch mit kontrastierenden Elementen auf der Schallwand.

Sonus faber Sonetto G2: Einstieg mit Anspruch

Die Sonetto-G2-Lautsprecherserie ist zwar als Einstiegsserie konzipiert, soll jedoch nichtsdestotrotz den Anspruch des Unternehmens verkörpern, musikalische Authentizität, handwerkliche Tradition und zeitlose Eleganz miteinander zu verbinden, heißt es aus Italien.

Form follows function

Charakteristisch ist das unverwechselbare Design mit der sanft geschwungenen, an eine Laute erinnernden Gehäuseform, die nicht nur ästhetische Gründe hat, sondern laut Hersteller ebenso störende Resonanzen im Zaum halte. Hochwertige Oberflächen, Lederapplikationen sowie eine insgesamt sehr sorgfältige Verarbeitung sollen den Lautsprechern eine wohnraumfreundliche Präsenz verleihen.

It’s the midrange, stupid

Klanglich soll die Sonus-faber-Sonetto-G2-Serie vor allem auch im Mitteltonbereich begeistern, aus dem bekanntermaßen die Ausdruckskraft von Stimmen und akustischen Instrumenten in hohem Maße herrührt. Der überarbeitete Hochtöner mit DAD-Technologie (Damped Apex Dome-Technologie) sei auch für Frequenzen über 30 kHz gut und bürge außerdem für feine Auflösung und Luftigkeit, während die Italiener den Tieftönern eine kontrollierte Basswiedergabe zusprechen.

Die glorreichen Sieben?

Die Sonus-faber-Sonetto-G2-Serie besteht aus insgesamt sieben Modellen: Drei Standlautsprecher, zwei Kompaktboxen, ein Centerlautsprecher sowie ein besonders flaches Modell speziell für die Wandbefestigung. Damit richtet sich die Sonetto-G2-Serie gleichermaßen an Stereo- wie Filmtonhörer. „Sofort verfügbar sind die Sonetto 1 G2, Sonetto 2 G2, Sonetto 3 G2 und Sonetto 5 G2 – alle anderen Varianten bitte auf Anfrage“, ist vom deutschen Vertrieb zu vernehmen.

Die Preise beginnen bei 2.200 Euro Paarpreis für das kleine Kompaktmodell Sonus faber Sonetto 1 G2 – und reichen bis hin zu 8.000 Euro Paarpreis für den Flaggschifflautsprecher Sonus faber Sonetto 8 G2.

