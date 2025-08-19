Im Rahmen der Car Week 2025 im kalifornischen Monterey feierte vor einigen Tagen eine exklusive Sonderedition des Lautsprechermodells Sonus faber Il Cremonese Ex3me ihre Premiere. Die Zusammenarbeit von Sonus faber und Automobili Lamborghini will italienisches Design, Handwerkskunst und High-End-Audio auf aller höchstem Niveau miteinander vereinen.

Inspiriert vom italienischen Rennstall: Sonus faber Il Cremonese Ex3me in der Sonderedition

Die Spezial-Edition der Ex3me-Lautsprecher sei von Sonus faber nicht nur als Designobjekt konzipiert worden, sondern richte sich an Hörerinnen und Hörer mit besonders hohen klanglichen Erwartungen, heißt es aus Italien.

Die auf lediglich 50 nummerierte Paare limitierte Edition basiert technisch auf dem bestehenden Modell Sonus faber Il Cremonese Ex3me. Neben akustischen Anpassungen bietet die neue Variante ein überarbeitetes Design, das optische Merkmale von Lamborghini-Fahrzeugen aufgreift. Dazu zählen ein markant kantiges Gehäuse mit skulpturalen Linien, Designelemente aus Corsa-Tex-by-Dinamica-Textilmaterialien, Carbonfaser-Komponenten sowie das Wappenschild von Automobili Lamborghini.

Der audiophile Kern

Technisch setzt die Lamborghini-Edition der Sonus faber Il Cremonese Ex3me auf bewährte Komponenten: Ein Beryllium-DLC-Hochtöner soll hohe Detailtreue im Hochtonbereich sicherstellen und erst weit über 30 kHz aufbrechen. Der Mittelton wird über einen 180-mm-Treiber mit Zellulose-Naturfasermembran abgebildet. Zwei ebenfalls 180 Millimeter durchmessende Tieftöner mit Sandwich-Konstruktionen übernehmen den Bassbereich, unterstützt von seitlich montierten nanokarbonfaserverstärkten Infratieftönern. Die Frequenzweiche habe man bei alledem gänzlich neu entwickelt, technisch folge sie einer „Paracross-Topology“ mit selektierten Bauteilen von Mundorf.

Viel Handarbeit – und fünf besondere Farben

Die Fertigung erfolge vollständig in Handarbeit am Standort von Sonus faber in Vicenza. Jeder Lautsprecher wird, so Sonus faber weiter, final per Gehör abgestimmt, um ein konsistentes und nachhaltiges Liveerlebnis zu gewährleisten. Die Sonus faber Il Cremonese Ex3me Automobili Lamborghini Edition sind in fünf Farben erhältlich, die allesamt aus dem Portfolio der italienischen Sportwagenmarke stammen: Giallo Countach, Arancio Egon, Blu Marinus Matt, Verde Mercurius und Nero Nemesis Matt.

Der Preis? Womöglich Grand-Prix-verdächtig …

Über Geld spricht man nicht, wenn man es hat – daher gibt es auch keine offizielle Preisangabe. Interessierte dürfen sich daher gerne persönlich an ihren Sonus-faber-Fachhändler oder den deutschen Audio-Components-Vertrieb (siehe unten) wenden …

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/