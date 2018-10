Audiophil und schön – so könnte das Credo einer der bekanntesten italienischen High-End-Manufakturen lauten. Auch wir hatten schon einige Modelle zum Vorsingen nach Berlin eingeladen, siehe Sonus faber Testberichte. Dieses Jahr feiert der Lautsprecherhersteller Sonus faber sein 35-jähriges Bestehen – wir gratulieren! Zum Einstieg ins Jubiläumsjahr stellten die Italiener bereits im Mai auf der Münchener High End die vergleichsweise preiswerte Sonetto-Serie (zwei Kompakt-, drei Standboxen, zwei Center, ein Wandlautsprecher) vor.

Zu Ehren eines der bedeutendsten Lautsprechermodelle in der an Glanzpunkten sicherlich nicht armen Firmengeschichte präsentiert man nun ganz frisch eine Neuinterpretation der Sonus faber Electa Amator in Form einer 375 x 235 x 360 Millimeter messenden und jeweils 14,6 Kilogramm auf die Waage bringenden Special-Edition-Ausgabe.

Das mit 88 dB (2,83 V/1 m) deklarierte Zweiwege-Konzept Sonus faber Electa Amator III ginge als „Edelstein italienischer Handwerkskunst“ durch, verheißt die aktuelle Pressemitteilung: „Ein kleiner, aber kostbarer Lautsprecher mit der ursprünglichen Charakteristik der originalen Electa Amator von 1987 sowie der Electa Amator II aus dem Jahre 1997.“ Beide Lautsprecher seien Meilensteine, die im entscheidenden Maße zur Popularität und zum internationalen Renommee der Marke Sonus faber beigetragen hätten, so der deutsche Vertrieb Audio Reference.

Ihren Einstand feierte die Sonus faber Electa Amator III bereits vor Kurzem auf dem Rocky Mountain International Audio Fest in Denver/Colorado. In Asien und Nordamerika kommen die Electa Amator III dann im Dezember in den Fachhandel ­– in Europa und Deutschland werden die Lautsprecher dagegen schon in wenigen Wochen, mithin im November an den Verkaufsstart gehen.

Der Paarpreis der Sonus faber Electa Amator III inklusive Standfüßen liegt bei 10.000 Euro.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 – 533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de