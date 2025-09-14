Mit der Amati Supreme bringt Sonus faber ein neues Lautsprechermodell auf den Markt, das Technologien aus dem Spitzenmodell Suprema in vergleichsweise kompakter Form aufgreift und in einem edlen Gehäuse präsentiert.

Design und Technik der Sonus faber Amati Supreme

Die neue Sonus faber Amati Supreme übernimmt zentrale technische Elemente aus dem Flaggschiffmodell Suprema und überträgt diese auf ein schlankeres, wohnraumfreundlicheres Format. Die Amati Supreme richte sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf akustische Leistung und Verarbeitung legen, aber nicht auf besonders große Gehäuse setzen möchten, so die Italiener.

Sichtbares Designelement ist das transparente, Y-förmige „Fenster“ an der Oberseite der Sonus faber, das Einblick in die Mittel-Hochton-Frequenzweiche gewährt. Diese gestalterische Entscheidung will den technischen Anspruch und das Zusammenspiel aus Funktionalität und Gestaltung betonen.

Aufwendig bestücktes Vierwegesystem

Im Inneren arbeitet ein mehrteiliges Treibersystem: Eine Seidenkalotte sowie ein zusätzlicher Superhochtöner bilden die oberen Frequenzbereiche ab, während das markentypische Camelia-Mitteltonchassis die mittleren Lagen übernimmt. Die Einheiten sind auf einem gefrästen Aluminiumträger montiert und in ein Gehäuseelement aus Kork eingebettet, das die akustische Kontrolle durch verbesserten Luftfluss und reduzierte Resonanzen unterstützt.

Die Basstreiber wiederum werden durch einen rückwärtigen Lüftungsschlitz unterstützt, der nahezu die gesamte Höhe des Lautsprechers einnimmt – und nicht durch eine klassische Bassreflexrohr-Konstruktion. Über ein auf der Rückseite integriertes Bedienelement lassen sich die Pegel im Mittel-Hochton- und Mittelbassbereich justieren, um die Lautsprecher besser an den Raum anzupassen.

Das Vierwegesystem spielt laut Sonus faber von 28 bis 40000 Hertz und kommt mit einer verstärkerfreundlichen Empfindlichkeit von 91 dB/W/m.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Sonus faber Amati Supreme ist in zwei matten Oberflächen erhältlich: Sabbia Oro (ein „warmer Neutralton“) und Terra Rossa (ein kräftiges Rotbraun). Die Lackierung erstreckt sich dabei erstmals auch über die Frontpartie. Die Markteinführung der Sonus faber Amati Supreme ist für September 2025 vorgesehen. Der Preis: 78.000 Euro.

PS: Erst vor Kurzem durften wir das Sonus-faber-Spitzenmodell Suprema bei HiFi-Linzbach in Bonn erleben, hier unser Bericht zum Event.

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/