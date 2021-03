Sonos Roam Wireless-Lautsprecher

Neues aus dem Hause Sonos: Mit dem Sonos Roam präsentiert der Hersteller einen kabellosen Smart-Speaker, der zuhause ebenso wie im mobilen Einsatz durch guten Klang und Leistung überzeugen soll – und ab 20. April 2021 erhältlich sein wird.

Sonos Roam: Technik

Es handelt sich beim Sonos Roam um einen aktiven Wireless-Lautsprecher, der nach dem IP67-Standard staub- und wasserdicht ist. Er kann per WLAN und Bluetooth mit Musik beschickt werden, die Apple-AirPlay-2-Integration gestattet das Streamen mit iOS-Geräten aus jeder App heraus. Per Amazon Alexa und Google Assistant ist eine bequeme Sprachsteuerung möglich, die wichtigsten Funktionen (Start, Stopp, Lautstärkeregelung) sind zusätzlich über Tasten am Gerät abrufbar.

Die mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner ausgestatteten Lautsprecher lassen sich auch zu einem Stereopaar bündeln. Damit nicht genug: Mithilfe der sogenannten Sound-Swap-Funktionalität kann Musik von dem einem zum nächsten Sonos-Speaker und somit von Raum zu Raum übertragen werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu zehn Stunden, im Ruhemodus hält der Akku bis zu zehn Tage lang durch. Die Aufladung erfolgt entweder über einen USB-C-Stecker oder über die optional erhältliche Ladestation mit Magnetfunktion oder andere kabellose Qi-Ladegeräte.

Man habe außerdem auf eine umweltgerechte Verpackung geachtet, heißt es bei Sonos: Sie besteht aus 100 Prozent nachhaltigem Papier und verzichtet auf Einwegplastik.

Preis Sonos Roam: 179 Euro

Kontakt

Sonos Europe B.V.

Balanstraße 73

81541 München



Telefon: +49(0)800-9444 999

E-Mail: custominstall.de@sonos.com

Web: www.sonos.com