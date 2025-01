Mit dem neuen Modell Platinum Automatic EAS gibt es Familienzuwachs bei den Plattenspielern von Sonoro. Neben den bereits erfolgreich eingeführten Platinum und Platinum SE ist es das dritte Mitglied der Familie.

Platinum Automatic EAS: Endabschaltung für mehr Komfort

Wie die beiden anderen Plattenspieler-Modelle setzt auch der Platinum Automatic EAS auf einen Riemenantrieb – darüber hinaus tragen laut Sonoro der hochwertige Gleichstrommotor und die reibungsarmen Präzisionslager des Tonarms zum Klangergebnis bei.

Im Gegensatz zu den bisherigen Modellen ist der neue Sonoro-Plattenspieler mit einer automatischen Endabschaltung – vulgo „Halbautomatik“ – ausgestattet. Das hat bekanntlich zwei Vorteile: Wer beim Musikhören bereits im Reich der Träume gelandet ist, muss nach dem Ende der Platte nicht noch einmal aufstehen, um den Plattenspieler auszuschalten – und natürlich werden Vinyl und Nadel geschont.

Weitere Features

Der Plattenspieler bietet aber noch weitere Funktionen: So ist ein (abschaltbarer) Phonovorverstärker bereits mit an Bord, sodass der Platinum Automatic EAS auch an den Line-Eingang eines Verstärkers angeschlossen werden kann.

Damit nicht genug: Die Musik kann über den verbauten Bluetooth-Sender kabellos an einen Verstärker oder ein Aktivsystem übermittelt werden – und zu guter Letzt gibt es einen A/D-Wandler mit USB-Ausgang, über den sich Schallplatten unkompliziert digitalisieren lassen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Sonoro Platinum Automatic EAS ist ab sofort erhältlich – im Fachhandel und im Sonoro-Webshop. Er kann in Matt-Schwarz oder -Weiß geordert werden und kostet 699 Euro.

Kontakt

Sonoro Audio GmbH

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss



Telefon: +49(0)2131-88 34 141

E-Mail: info@sonoro.de

Web: https://sonoro.com/