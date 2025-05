Der vor allem für seine hochwertigen All-in-One-Systeme bekannte Hersteller Sonoro Audio aus Neuss geht das Thema „klassisches Stereo“ erfreulicherweise zunehmend engagiert an: Und so erfuhren die neuen Kompaktlautsprecher Sonoro Orchestra Slim (Gen. 2) vor allem technisch einige Upgrades; es handelt sich also nicht um einen Rebrush, der auf Äußerlichkeiten einzahlt.

Mit Air Motion Transformer

Geblieben ist natürlich das Grundkonzept eines passiven Bassreflex-Zweiwegelautsprechers mit einem Air Motion Transformer mit insgesamt 85 Quadratzentimetern gefalteter Membranfläche für die Hochtonwiedergabe. Das kompakte Lautsprechersystem (Gewicht knapp sieben Kilogramm, Höhe knapp über 20 Zentimeter) wurde mit dem Ziel entwickelt, auch bei begrenztem Platzangebot eine flexible Aufstellung zu ermöglichen. Insbesondere sollen die Sonoro Orchestra Slim (Gen. 2) optimale Spielpartner für die Maestro-Receiver des Unternehmens darstellen.

Neue Weichenstellung

Die neu entwickelte Frequenzweiche soll das Zusammenspiel zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner verbessern und eine erweiterte räumliche Abbildung mit klarer Sprachwiedergabe im Zentrum des Klangbilds bieten. Das Gesamtsystem kommt auf einen Wirkungsgrad von 86 dB SPL (2,83 V @ 1 m).

Auch der neue 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner zählt zu den Upgrades der Sonoro Orchestra Slim (Gen. 2): Dessen Membran besteht aus einem kevlarverstärktem Kompositmaterial auf Basis von Papier und Bambus. Dieses Material zeichne sich durch hohe Steifigkeit aus, so Sonoro, und soll eine präzise, kolbenförmige Bewegung der Membran unterstützen. Dadurch würden unerwünschte Partialschwingungen sowie Unregelmäßigkeiten im Frequenzverlauf reduziert. Minimiert wurden auch parallel verlaufende Gehäusewände, was klangbeeinträchtigende Störungen – in diesem Fall durch Resonanzen – zusätzlich im Zaum halte.

Preise, Zubehör und Varianten

Die Kompaktlautsprecher Sonoro Orchestra Slim (Gen. 2) sind ab sofort erhältlich – und zwar wahlweise in Schwarz (matt) mit schwarzer Front oder in Weiß (matt) mit silberner Front. Magnetisch haftende Stoffabdeckungen und Schaumstoffstopfen für die Bassreflexöffnung sind inklusive. Der Preis der schmucken Schallwandler: 999 Euro.

Kontakt

Sonoro Audio GmbH

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss



Telefon: +49(0)2131-88 34 141

E-Mail: info@sonoro.de

Web: https://sonoro.com/