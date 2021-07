Sonoro Maestro Receiver und Orchestra Lautsprecher

Sonoro gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass der HiFi-Receiver Maestro und die dazu passenden Lautsprecher Orchestra nicht nur in den Farbvarianten Weiß-Hochglanz, Schwarz-Hochglanz und Graphit-Matt, sondern ab sofort auch in mattem Schwarz erhältlich sind.

Sonore Maestro Receiver

Der Sonoro Maestro ist ein Internetreceiver mit leistungsstarken Class-D-Hypex-Endstufen, die bis zu 2 x 170 Watt an 4 Ohm leisten. An Bord sind ein Slot-in-CD-Spieler, ein Tuner für FM und DAB+, ein Bluetooth-Empfänger und eine Streamingsektion. Darüber hinaus gibt es einen MM-Phonoeingang, einen Stereoklinken-Aux-In und je einen optischen und koaxialen S/PDIF-Input.

Sonoro Orchestra Lautsprecher

Diese Zweiwege-Bassreflex-Lautsprecher sind speziell für den Maestro entwickelt worden und sollen einen Frequenzgang von 44 bis 28000 Hertz ermöglichen. Das HDF-Holzgehäuse mit Alufront ist nun ebenfalls in der Ausführung Matt-Schwarz erhältlich.

Preise:

Sonoro Maestro: 1.299 Euro

Sonoro Orchestra: 999 Euro

Kontakt

sonoro audio GmbH

Nordkanalallee 94

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2131-88 34 141

E-Mail: info@sonoro.de

Web: https://sonoro.de/