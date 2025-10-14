Wer sich passend zum zunehmend optimalen Hifi-Wetter draußen gerade nach neuen Lautsprechern für drinnen umhört, und überdies unterwegs gute Kopfhörer schätzt, freut sich ganz sicher über die neue Aktion des dänischen Anbieters Dali: Beim Erwerb eines Lautsprechermodells der Rubikore-Serie bei einem autorisierten deutschen Fachhändler gibt’s nämlich ab sofort einen geschlossenen Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung dazu – und zwar den Dali IO-6. Der IO-6 wurde 2020/21 mit einem EISA-Award ausgezeichnet.

Kurz vorgestellt: der Dali IO-6

Der Dali IO-6 kommt mit aktivem Noise-Cancelling, bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit – und Treibern mit 50-mm-Papierfasermembranen. Der Bügelkopfhörer versteht sich auf Bluetooth aptX, aptX HD und Apple AAC. Kabel kann er auch: Der IO-6 lässt sich per USB-C oder analog per Miniklinke speisen.

Hightech – und komplett inhouse …

Die 2024 eingeführte Rubikore-Lautsprecherreihe basiert zum Teil auf Lösungen, die aus Dalis Referenzmodell „Kore“ entlehnt wurden. Dazu gehören unter anderem SMC-Treiber mit Clarity-Cone-Technologie, Kalottentreiber ohne Ferrofluid, Hybrid-Hochtönermodule (außer bei der Rubikore 2) sowie optimierte Bassreflexöffnungen. Hergestellt wird die Serie vollständig in Dalis Werk im dänischen Nørager – inklusive Gehäusefertigung und Endmontage.

Das Aufgebot

Die Rubikon-Serie umfasst zwei Standlautsprecher (Rubikore 8 und 6), einen Kompaktlautsprecher (Rubikore 2), ein On-Wall-Modell sowie einen Centerlautsprecher. Als Farbvarianten stehen Hochglanz-Weiß und -Schwarz, seidenmattes Walnussfurnier sowie – ebenfalls in Hochglanz – Maroon zur Wahl.

Was, wann, wo?

Teilnahmeberechtigt sind alle Käufe bei teilnehmenden Händlern in Deutschland. Der Kopfhörer Dali IO-6 wird nach Registrierung und Verifizierung des Kaufs direkt von Dali versendet. Die Aktion läuft ab sofort – und endet am 31. Januar 2026.

-> Mehr über die Aktion erfahren Sie direkt auf der Dali-Sonderseite im Web.

Übrigens: Die Dali Rubikore 2 baten wir vor gut einem Jahr zum ausführlichen Test – und auch der große Bruder des IO-6 war bereits bei uns zu Gast: Hier lesen Sie den Testbericht Dali IO-12.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: kontakt@dali-speakers.de

Web: https://www.dali-speakers.de