Eine der großen Analogmarken Großbritanniens bekommt in Deutschland einen neuen Vertriebspartner: Audio Reference übernimmt ab sofort die Distribution von SME. Damit erweitert der Hamburger High-End-Spezialist sein Portfolio um eine Marke, die seit Jahrzehnten als Referenz für Tonarme und Plattenlaufwerke gilt.

Since 1946

Mit diesem Schritt baut Audio Reference sein Engagement im analogen High-End-Segment weiter aus und ergänzt sein Markenportfolio um einen Hersteller mit langer technischer Historie. Denn SME wurde bereits 1946 von Alastair Robertson-Aikman als „The Scale Model Equipment Company“ gegründet und fertigte zunächst präzise Modelle und feinmechanische Komponenten, unter anderem für die Luftfahrt.

1959 entwickelte das Unternehmen seinen ersten Tonarm und verlagerte den Schwerpunkt zunehmend auf die audiophile Musikwiedergabe. Bereits in den 1960er-Jahren sorgten die Tonarme der Series II – insbesondere die Modelle 3009 und 3012 – für internationale Aufmerksamkeit und setzten Maßstäbe in Konstruktion und Fertigungsqualität.

Meilensteine

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte SME seine Tonarmtechnik konsequent weiter. Ein Meilenstein war der 1986 vorgestellte Series-V-Tonarm, der durch hohe Steifigkeit, präzise Lagertechnik und ein einteiliges Magnesium-Armrohr Maßstäbe im High-End-Segment setzte. Aktuelle Varianten wie die VA-Serie greifen diese konstruktiven Prinzipien auf und kombinieren sie mit modernen Materialien, darunter resonanzoptimierte Polymerstrukturen.

Auch im Bereich kompletter Laufwerke hat sich SME einen festen Platz im High-End erarbeitet. Mit dem 1991 eingeführten Model 30 etablierte sich das Unternehmen im Segment hochwertiger Plattenspieler. Es folgten weitere Modelle wie das Model 15A (ausführlicher Testbericht), kompaktere Varianten sowie das aktuelle Flaggschiff Model 60. Charakteristisch ist dabei ein konstruktiver Ansatz, der hohe Masse mit aufwendiger mechanischer Entkopplung kombiniert – eine Weiterentwicklung klassischer Subchassis-Konzepte mit ausgeprägter Dämpfung und Isolation.

Deutsch-britische Freundschaft

Die Vertriebspartnerschaft umfasst sowohl SME-Tonarme als auch komplette Laufwerke. Damit sollen die Produkte der britischen Manufaktur wieder stärker im deutschen Fachhandel präsent sein.

Mansour Mamaghani, CEO von Audio Reference, sieht in der Kooperation eine konsequente Ergänzung des bestehenden Portfolios: SME stehe für analoge Wiedergabe auf Referenzniveau, für kompromisslose Fertigung im eigenen Haus und für eine klare Fokussierung auf klangliche Qualität. Diese Ausrichtung passe ideal zur Philosophie des Hamburger Vertriebs.

Wir wünschen viel Erfolg und gute Zusammenarbeit!

