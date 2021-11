Der Singles Day am 11.11. ist für die HiFi-Branche ein willkommener Anlass, mit Rabattaktionen zu punkten. Auch der Hersteller Beyerdynamic nimmt am Aktionstag teil – wobei man es da nicht so ganz genau nimmt: „Verpartnerte“ profitieren ebenfalls.

Beyerdynamic Singles Day: Rabatte und Konditionen

Am 11.11.2021 gibt es laut Pressemitteilung 11 Prozent Rabatt auf (fast) alle Produkte. Dies umfasst nicht nur das Kopfhörerprogramm mit Gaming-Headsets, HiFi- und Studiokopfhörern, sondern auch Mikrofone und Outletprodukte. Selbst Produkte, deren Preise vorab bereits reduziert wurden, sind Teil der 11-Prozent-Aktion. Lediglich die neue Pro-X-Serie ist vom Rabatt ausgenommen.

Darüber hinaus schenkt Beyerdynamic allen Bestellerinnen und Bestellern die Versandkosten – ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro.

So wird’s gemacht: Einfach am 11.11. auf der Website von Beyerdynamic nach Herzenslust shoppen – und dann beim Bezahlvorgang den Rabattcode SINGLE11 eingeben. Beyerdynamic weist darauf hin: Der frühe Vogel fängt den Wurm, die Stückzahlen sind nämlich limitiert.

