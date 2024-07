Silent Pound ist ein vergleichsweise junges Unternehmen aus Litauen, gegründet von Audrius Balciunas, Balciunas hat einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund (Technische Universität Kaunas, Litauen) und in seiner Jugendzeit auch als DJ gearbeitet. Silent Pound baut ambitionierte Lautsprecher – und die sind nun bei Live Act Audio im Vertrieb.

Silent Pound: Mit klarer Richtung

Besonderen Wert legt man bei Silent Pound auf die Vermeidung von ungewollten Resonanzen und Reflektionen. Und zwar solchen, die das Gehäuse betreffen, aber insbesondere auch den Hörraum: Dazu sollen die Lautsprecher den Schall möglichst direkt auf den Hörer richten und Diffusschall minimieren. Das stellt jedoch bekanntermaßen insbesondere im Tieftonbereich eine große technische Herausforderung dar. Herkömmliche Methoden wie Niederfrequenzhörner oder Lautsprecherarrays seien nicht nur kostspielig, sondern würden auch beträchtliches technisches Know-how für die Installation bedingen, so Silent Pound. Daher gehen die Litauer die Herausforderung durch die Integration spezieller Niederfrequenzmodule mit Gradienten an. Auf diese Weise will man die ungewollte Schallabstrahlung in den Raum um das Dreifache reduziert haben.

Der aktuelle Standlautsprecher

Aktuell bewirbt das Unternehmen seinen Standlautsprecher Silent Pound Challenger 2. Es handelt sich dabei um ein Dreieinhalb-Wege-Standmodell, das mit insgesamt fünf Treibern ausgestattet ist. Zwei 30-cm-Hochleistungstieftöner im Open-Back-Gehäuse sollen eine tiefgründige, direkte und schnelle Basswiedergabe sicherstellen. Sie werden ergänzt durch zwei 16-cm-Mitteltöner sowie einen 2,5-cm-Hochtöner mit Horn, die nach Art einer D’Appolito-Anordnung auf der Schallwand angebracht sind. Ein spezielles, allerdings nicht näher beschriebenes, Gradienten-Tiefpassmodul soll auch hier die Raummoden erheblich reduzieren.

Die Silent Pond Challenger 2 ist 1,24 Meter hoch und rund 35 Zentimeter breit und tief. Die 60 Kilogramm schweren Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von 88 dB/W/m. Das Gehäuse der Challenger 2 wird aus hochfestem Stahlblech gefertigt; es ist in zwei Standardfarben (schwarz und weiß), gegen Aufpreis auch in zahlreichen optionalen Farben oder mit einer Vollholzfront in Eiche erhältlich. Das eigenständige Design der Silnet-Pound-Lautsprecher geht übrigens auf einen koreanischen Industriedesigner zurück.

Preis

Die Silent-Pound-Lautsprecher werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Live Act Audio vertrieben. Ein Paar Silent Pound Challenger 2 kostet 27.999 Euro. Weitere, kleinere Modelle seines übrigens bereits in der Pipeline …

Kontakt

LIVE ACT AUDIO GmbH

Max-Planck-Straße 6

85609 München-Aschheim

Deutschland

Telefon: +49(0)89-54 02 81 51

E-Mail: info@live-act-audio.de

Web: https://live-act-audio.de/