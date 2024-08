Silent Angel, bekanntermaßen fokussiert auf hochwertiges Audiostreaming, kündigt mit dem neuen Rhein Z1C eine vielseitige Schaltzentrale für die digitale Musikwiedergabe an. Er kommt unter anderem mit einer von Silent Angel entwickelten App für die bequeme Steuerung aller Funktionen.

Silent Angel Rhein Z1C: Roon-ready und flexibel

Der neue Rhein Z1C wird von Silent Angel als „kleiner Bruder“ des Flaggschiff-Musikservers Rhein Z1 Plus angekündigt. Er soll sich – neben guter Klanqqualität, versteht sich – vor allem durch seine zahlreichen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Gestreamt wird wahlweise per Ethernet oder von USB-Massenspeichern, die auf der Rückseite angeschlossen werden können. Obwohl eine hochwertige TXCO-Clock an Bord ist, kann optional auch eine externe Clock zum Einsatz kommen.

Silent Angel verweist auf die vollständige Roon-Funktionalität. So lässt er sich wahlweise als Roon-Server oder -Endpoint einsetzen – hierfür wird er einfach direkt per USB an einen externen Wandler angeschlossen. Wer mag, kann den Rhein Z1C aber auch über das VitOS-Orbiter-Plugin als reine Streaming Bridge einsetzen, auch hier ist die Verbindung per USB möglich. Nativ unterstützt werden die wichtigsten Streaming-Dienste wie Tidal, Spotify Connect oder Qobuz – auch Apple-Airplay 2 kann genutzt werden.

Hochwertige Lösungen & Tuningmöglichkeiten

Besonderen Wert habe man, so Silent Angel, auf hochwertige Komponenten und Detaillösungen gesetzt. So sei der USB-Audio-Ausgang auf „höchste Wiedergabequalität“ getrimmt, außerdem kommen fortschrittliche Hochfrequenz-Filter für eine möglichst effektive Rauschunterdrückung zum Einsatz. Das aufwendige Aluminium-Gehäuse zahle auf optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen ein, so Silent Angel weiter. Tuningmöglichkeiten gibt es ebenfalls – entweder über die bereits erwähnte separate Clock oder den Einsatz des hochwertigen Linearnetzteils Silent Angel Forester F2.

Verfügbarkeit und Preis

Der Silent Angel Rhein Z1C ist ab sofort in Silber und Schwarz verfügbar, der Preis beträgt 1.699 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.silent-angel.audio/