Sigberg Audio SBS Generation 2: Satelliten-Subwoofer-System

Sigberg Audio ist ein 2020 gegründetes norwegisches Unternehmen, das sich auf aktive High-End-Lautsprechersysteme und Subwoofer spezialisiert hat. Nun bringt Sigberg Audio mit der SBS Generation 2 die nächste Evolutionsstufe seines aktiven Lautsprechersystems auf den Markt. Das System besteht aus einem Paar Kompaktlautsprecher und einem oder zwei Subwoofer(n). Überarbeitete Treiber, eine neue Abstimmung und ein verfeinertes Design sollen Standlautsprecher-Niveau in einem wohnraumfreundlichen Format ermöglichen.

Die zweite Generation: Sigberg Audio SBS Gen 2

Das neue Sigberg-Audio-System tritt die Nachfolge der 2021 vorgestellten SBS.1 an und übernimmt dessen Grundkonzept, wurde jedoch in mehreren zentralen Punkten weiterentwickelt. Ziel war, so heißt es aus Norwegen, eine Kombination aus hoher Dynamik, natürlicher tonaler Balance und tiefreichendem Bass – all das bei kompakten Abmessungen.

Der neue Tieftöner mit lasergraviertem Fibonacci-Muster auf der Membran und einem Aluminium-Phaseplug zählen zu den wichtigen technischen Neuerungen der Sigberg Audio SBS Gen 2. Diese Konstruktion soll Resonanzen reduzieren und das Impulsverhalten verbessern. Darüber hinaus wurden die aktive Frequenzweiche und das klangliche Tuning überarbeitet, wobei Erkenntnisse aus dem größeren Flaggschiffmodell Manta (nein, das ist keine Kooperation mit Opel …) eingeflossen seien.

Vier Wege führen zum Ziel

Sigberg Audio bleibt seinem Prinzip treu: Das aktive, geschlossene Vier-Wege-System setzt sich aus einer Kombination von Subwoofern (es werden zwei Modelle angeboten) mit Dreiwege-Kompaktlautsprechern zusammen, deren Mittel-Hochton-Bereich von einem Koaxialchassis verantwortet wird. Angetrieben wird das Ensemble durch Class-D-Endstufen mit Hypex-nCore-Technologie. Der Frequenzgang wird mit 26 bis 20000 Hertz (±2,5 dB) angegeben, der maximale Schalldruck soll bis zu 114 dB (A) betragen.

Schnittstellen

Anschlussseitig zeigt sich das Sigberg-Audio-System vielseitig: Neben symmetrischen XLR- und unsymmetrischen Cinch-Eingängen stehen optische, koaxiale sowie AES-Digitaleingänge zur Verfügung. Für die Anpassung an den Hörraum bietet Sigberg Audio einen manuellen 9-Band-Equalizer sowie werkseitige Presets. Damit lässt sich die SBS Generation 2 flexibel in unterschiedliche Setups integrieren.

Design

Auch optisch wurde behutsam modernisiert: Klarere Kanten und neue satinierte Oberflächen – „Shady White“ mit grauem Stoffgitter sowie „Jet Black“ – orientieren sich an den größeren Modellen von Sigberg Audio. Das Frontgitter gibt nun auch im montierten Zustand das Markenlogo frei.

Preise, Verfügbarkeit und „Kleingedrucktes“

Das modular aufgebaute Satelliten-Subwoofer-System SBS Gen 2 von Sigberg Audio ist inklusive eines Inkognito-Subwoofers ab rund 10.500 Euro erhältlich. Im Preis inbegriffen sind der weltweite Versand, eine persönliche Beratung, eine 60-tägige Testphase sowie fünf Jahre Garantie. Sigberg Audio übernimmt zudem die komplette Importabwicklung, sodass bei der Lieferung keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Die SBS Generation 2 kann ab sofort zum Frühbucherpreis (15 % Rabatt) vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für März 2026 geplant. Und wer bereits einen Subwoofer besitzt und sich nur für die aktiven Kompaktlautsprecher interessiert, kann diese für 6.678 Euro pro Paar erwerben.

PS: Sigberg Audio hat auch Standlautsprecher im Programm, vor knapp einem Jahr wurde das Modell Saranna präsentiert – das sich übrigens auch beim Aktivlautsprecher-Experten Reinhard Weidinger von der Münchner Hörzone erleben lässt.

Kontakt

Sigberg Audio

Ekornveien 1

N-1430 Aas

Norwegen

Telefon: +47(0)928-10 669

E-Mail: support@sigbergaudio.no

Web: https://www.sigbergaudio.com/