Sigberg Audio ist ein norwegisches Unternehmen, das 2020 gegründet wurde und sich auf aktive High-End-Lautsprechersysteme und Subwoofer spezialisiert hat. Mit der neuen Saranna stellt das Unternehmen einen ungewöhnlichen Standlautsprecher vor.

Sigberg Audio Saranna – auf den Punkt gebracht

Die Sigberg Audio Saranna ist wie alle Lautsprecher der Firma ein aktives System, aber das erste Standmodell der Norweger. Herzstück des neuen Lautsprechers ist ein Koaxialchassis, bestehend aus einem Achtzöller für den Mitteltonbereich mit Kardioid-Charakteristik und einem Kompressionstreiber in der Mitte mit radialem Phaseplug, der für die Frequenzen oberhalb von 1500 Hertz zuständig ist. Die ventilierte Kammer des Mitteltöners soll Reflexionen von den Seitenwänden und der Wand hinter den Lautsprechern reduzieren.

Starker Rücken

Sekundiert wird der Koaxialtreiber von zwei rückseitig angebrachten 8-Zoll-Tieftönern, die den Frequenzbereich von 25 (-3 dB) bis 150 Hertz übernehmen. Wie es sich für ein Aktivsystem gehört, verfügen der Hochtöner, der Mitteltöner und die beiden Bass-Woofer auf der Rückseite der Sigberg Audio über eigene Verstärkerzüge, ein DSP sorgt dabei u.a. für die präzise Frequenzzuteilung an die jeweiligen Treiber.

Das Konzept der Saranna stehe für geringe Verzerrungen, einen hohen Dynamikumfang und eine exzellente Auflösung, so Thorbjørn Sigberg, Eigner und Chefentwickler der norwegischen Lautsprecher-Manufaktur. Die Verstärkung besorgen 3-Kanal-Hypex-Class-D-Verstärker mit jeweils 600 Watt Gesamtleistung pro Lautsprecher.

Zuspielwege und Raumanpassung

Zugespielt werden kann übrigens nicht nur analog (Cinch und XLR), sondern auch digital via AES/EBU oder S/PDIF optisch und koaxial.

Die Sigberg Audio Saranna kann zudem per Knopfdruck an verschiedene Raumgegebenheiten und Positionierungen angepasst werden. Sie soll daher selbst bei wandnaher Platzierung eine präzise Basswiedergabe und eine großzügige Bühne bieten. Tatsächlich empfehlen die Norweger einen Wandabstand zwischen 15 und 50 Zentimeter, was die Akzeptanz in „normalen“ Wohnzimmern natürlich erhöhen kann.

Preise, Verfügbarkeit, Rabatt und Varianten

Die Sigberg Audio Saranna kann ab dem 18. März in zwei Farbvarianten („Fade to black“ und „Shady white“) vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt im August 2025.

Sigberg Audio versendet kostenlos nach Deutschland und übernimmt auch eventuelle Zollgebühren. Der Standardpreis pro Paar beträgt 21.500 Euro. Wer bis zum 1. Mai 2025 ordert, erhält einen Frühbucherrabatt und zahlt 19.360 Euro pro Paar.

Kontakt

Sigberg Audio

Ekornveien 1

N-1430 Aas

Norwegen

Telefon: +47(0)928-10 669

E-Mail: support@sigbergaudio.no

Web: https://www.sigbergaudio.com/