Sigberg Audio Manta: Aktiv-Lautsprecher mit kardioider Charakteristik

Nein, keine Sorge, der Hersteller Opel legt seinen beliebten Vokuhila-Flitzer (vorerst) nicht neu auf. Der „Manta“, von dem hier die Rede ist, stammt aus dem Hause Sigberg Audio – und verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz: Der Lautsprecher kombiniert ein aufwendiges kardioides Abstrahlverhalten mit kräftiger Aktivtechnik, koaxialem Aufbau und kompromissloser DSP-Kontrolle – entwickelt für hohe Dynamik, präzise Raumabbildung und möglichst geringe Raumeinflüsse.

Volle Raumkontrolle

Im Zentrum steht ein sogenanntes „kardioides Abstrahlverhalten“, wie es auch im Bassbereich bei GGNTKT-Lautsprechern (Testbericht) zum Einsatz kommt: Während die meisten herkömmlichen Lautsprecher Schall vergleichsweise breit in den Raum abstrahlen und dadurch frühe Reflexionen an Seiten- und Rückwänden erzeugen, reduziert der Sigberg Audio Manta diese unerwünschten Raumeinflüsse gezielt. Möglich wird dies durch ein aufwendiges Gehäuse mit seitlichen Öffnungen und einer speziell abgestimmten akustischen Konstruktion. Ziel ist eine deutlich kontrolliertere Schallabgabe mit präziserer Räumlichkeit, klarerer Ortbarkeit und stabilerer Abbildung – auch in akustisch schwierigen Wohnräumen.

Doublebass?

Der Sigberg Audio Manta arbeitet als aktives Drei-Wege-System. Für den Mittel- und Hochtonbereich kommt ein koaxial aufgebautes Chassis mit 5,5-Zoll-Mitteltöner und zentral integriertem 1-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner zum Einsatz, für den Midbass ist ein 12-Zoll-Treiber am Start.

Interessant: Unterstützt werden die Monitore im vierten Weg – dem Tiefbass – von je zwei Subwoofern, wobei zwei unterschiedliche Systeme zur Auswahl stehen: Der sich besonders flexibel positionieren lassende Sigberg-Incognito-Sub mit 12-Zoll-Tieftöner sowie der Sigberg-10D-Subwoofer, der mit gleich zwei 10-Zöllern seiner Arbeit nachgeht und vom Hersteller für ultimative Performance empfohlen wird. Wer schon Subwoofer besitzt, kann den Sigberg Audio Manta auch „solo“, ohne die hauseigenen Subs, bestellen.

Class-D für ordentlich Power

Die Verstärkung übernimmt beim Manta eine integrierte Hypex-nCore-Class-D-Endstufe mit insgesamt rund 600 Watt Leistung pro Lautsprecher. Jeder Treiber verfügt über einen eigenen Verstärkerkanal und wird vollständig DSP-gesteuert betrieben. Dadurch lassen sich bekanntlich Chassis-Übergänge, Zeitrichtigkeit und Frequenzgänge besonders präzise kontrollieren. Gleichzeitig ermöglicht das System umfangreiche Anpassungen an Raum und Aufstellung.

Entwickelt für kompromisslose Dynamik

Sigberg Audio orientiert sich mit dem Manta-System an professionelle Monitor- und Studiokonzepte. Entsprechend hoch fallen Dynamikfähigkeit und Maximalpegel aus. Gleichzeitig soll die kontrollierte Abstrahlung dafür sorgen, dass Musik auch bei hohen Lautstärken sauber, stabil und räumlich präzise bleibt.

Preise und Varianten

Der Monitor Sigberg Audio Manta ist in Satin Black und Satin White erhältlich. Ohne Subwoofer werden für ein Paar 18.600 Euro fällig, im Bundle mit den schlanken Inkognito-Subwoofern 26.000 Euro – und im Vollausbau mit den 10D-Subwoofern sind es 28.000 Euro.