Der Traditionshersteller Shure bietet seinen erfolgreichen Over-Ear-Kopfhörer Aonic 50, der bisher nur in Schwarz und Braun erhältlich war, zusätzlich in einem Mix aus Beige und Weiß an. Damit nicht genug: Wer den Aonic 50 – in beliebiger Farbe – bis zum 30. November ordert, der bekommt mehr als 30 Prozent Rabatt und erhält den Kopfhörer für 319 Euro.

Shure Aonic 50: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Es handelt sich bei dem Shure Aonic 50 um einen Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling (ANC). Auf Knopfdruck kann das Noise Cancelling abgeschaltet oder abgemildert werden, damit Umgebungsgeräusche durchdringen, z.B. für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Der eingebaute Akku macht bis zu 20 Stunden Laufzeit möglich. Per Fingertip-Controls können Besitzer des Aonic 50 Anrufe annehmen und die Freisprecheinrichtung nutzen, die Wiedergabe pausieren oder auch die Lautstärke einstellen.

Der verbaute Kopfhörerverstärker unterstützt laut Shure wichtige Audiocodecs wie aptX mit niedriger Latenz, aptX HD, Sony LDAC, AAC und SBC. Wer mag, kann jedoch auch ein Kabel nutzen, eine 3,5-mm-Buchse steht zur Verfügung.

Darüber hinaus lässt sich der Shure Aonic 50 mithilfe einer kostenlosen App von Shure personalisieren – so lassen sich die nutzergewählten Einstellungen fürs Noise Cancelling und den Environment Mode speichern. Die App bietet ansonsten auch noch einen EQ sowie einen Musikplayer.

Preis Shure Aonic 50 Bluetooth-Kopfhörer: 429 Euro, Aktionspreis bis 30.11.20: 319 Euro

