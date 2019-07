Saubere Stromversorgung ist die Grundbedingung für highfidelen Klang – eine Binsensweisheit, die handfeste wissenschaftliche Grundlagen hat. Wer bisher noch zweifelt, der kann sich im Oktober selbst davon überzeugen, welchen Einfluss Netzkabel und -leisten sowie Filter haben: Das HiFi-Studio SG Akustik lädt zu einem Workshop namens Sauberer Strom – perfekter Klang ein:

„Gespielt“ wird an High-End-Komponenten von AVM sowie dem neuen Zweiwege-Standlautsprecher Borg von Fink Audio. Im Workshop werden zunächst Standard-Netzstrippen – also Beipackkabel – mit den Einsteiger-Netzkabeln und -Netzleisten von IsoTek verglichen. Im zweiten Schritt kommen Corvus-Steckerleiste und Premier-Kabel zum Einsatz. Danach wird zusätzlich der Aquarius-Netzfilter eingesetzt. Zu guter Letzt kommen der Sinuswellengenerator Genesis One und der Spannungsstabilisator Titan One sowie die Optimum-Kabel zu ihrem Auftritt.

Eine Workshop-Einheit dauert etwa eine Stunde; die IsoTek-Profis Uwe Kuphal und Björn Kort sind als Moderatoren und Experten vor Ort.

Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gerne gesehen, ist aber nicht zwingend notwendig; Sie können jederzeit gerne auch spontan vorbeischauen (Adresse siehe unten). Der Eintritt ist frei.

Wann?

Freitag, 11.10.2019 von 10 bis 19 Uhr

Samstag, 12.10.2019 von 10 bis 16 Uhr

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/