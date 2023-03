Der Fachhändler SG Akustik lädt zu einem ganz besonderen audiophilen Stelldichein: Elektronik des US-amerikanischen Spezialisten McIntosh trifft auf italienische Manufakturkunst, nämlich auf Lautprecher von Sonus Faber. Hierbei sollen, so heißt es in der Pressemitteilung, einige Neuheiten vorgeführt werden.

SG-Akustik-Event: Was gibt’s zu hören?

Die Veranstaltung findet in der Villa Schellbach statt. In edlem Ambiente präsentiert das SG-Akustik-Team eine Vielzahl von McIntosh-Quellgeräten und Verstärkern, die an diversen Sonus-Faber-Lautsprechern zu hören sind. Mit von der Partie sind kleine kompakte Lautsprecher, aber auch die große Aida 2 – der sechsstellig gepreiste Dreeinhalb-Wege-Flaggschifflautsprecher der Italiener.

Freuen Sie sich also auf ein Event, das zum Schwelgen in Wohlklang und zu kühnen Träumen einlädt. Weitere Details zur Veranstaltung erfahren Sie auf der Website von SG Akustik.

Wann?

Samstag, 25. März 2023, 10 – 16 Uhr

Wo?

HiFi-Studio Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/