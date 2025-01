Wer angesichts der aktuellen Temperaturen fröstelt und sein Herz erwärmen möchte – der sollte sich den 25. Januar gut im Kalender anstreichen. Denn an diesem Samstag gibt es eine spannende HiFi-Premiere in Verbindung mit einem atmosphärischen Livekonzert zu erleben.

Focal Diva Utopia: Premiere mit Hauskonzert

Wer sich in die Villa Schellbach aufmacht, der kann einiges erleben. Nämlich den ersten vollaktiven Lautsprecher der Focal-Utopia-Serie. Sein Name: Focal Diva Utopia.

Der rund 35.000 Euro teure Schallwandler ist ein aktives Dreiwege-Bassreflexsystem mit reichlich Treiberfläche: Den Bassbereich bespielen vier 16,5-cm-Treiber in Push-Push-Konfiguration. Ein ebenso großer Treiber ist für den Mitteltonbereich verantwortlich – und für die oberen Lagen ein Beryllium-Hochtöner. Das Treibersextett wird standesgemäß angetrieben von Elektronik aus dem Hause Naim. Jeder Weg hat eine eigene Class-AB-Verstärkerstufe am Start, die Gesamtleistung pro Lautsprecher beträgt 400 Watt. Außerdem sind in der Vorführung die Focal Stella Utopia EM Evo an der neuen 300er-Serie von Naim. Für technische Fragen stehen die Focal- und Naim-Spezialisten Olaf Steinert und Götz Weisner bereit.

Zwei Konzerte mit brasilianischem Flair

Besondere Highlights der Veranstaltung sind zwei Liveauftritte der Sängerin Viviane de Farias um 12 und 15 Uhr. De Farias ist in Ipanema und Los Angeles aufgewachsen, ausgebildete Sängerin und Schauspielerin – und gilt heute als eine der profiliertesten brasilianischen Stimmen Europas. In ihrer Musik verschmilzt sie Elemente aus Jazz und Klassik mit Sambamusik.

Nicht zuletzt werden, so heißt es bei SG-Akustik, feine Getränke gereicht. Da die Veranstalter mit reichlich Zulauf rechnen, wird um vorherige Anmeldung gebeten – hier geht es zur entsprechenden Webseite.

Wann?

Samstag, 25. Januar 2025, 10 – 16 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Printzstraße 13

76139 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/