Dass eine saubere Stromversorgung einer highfidelen Kette dem Hörerlebnis zuträglich ist, dürfte für viele ernsthafte Freunde des guten Tons inzwischen als Binsenweisheit gelten. Wer hingegen noch zweifelt, der kann sich kommendes Wochenende selbst ein Bild machen: Das HiFi-Studio SG Akustik lädt nämlich wieder einmal zu einem seiner Workshops ein: Das Thema diesmal: „Sauberer Strom – perfekter Klang: Erleben Sie den Unterschied.“

Zwei Tage lang stehen die IsoTek-Profis Uwe Kuphal und Björn Kort vor Ort zur Verfügung und moderieren mehrere Workshops, die jeweils etwa eine Stunde dauern und aus vier Phasen bestehen.

An einer hochwertigen Kette mit Komponenten von AVM und Lautsprechern von B&W werden Praxistests durchgeführt: Zunächst hören Sie Standard-Netzkabel mit den Einsteigernetzkabeln und Netzleisten aus dem Hause IsoTek zum Vergleich. Danach gibt’s die Corvus-Steckerleiste und Kabel der Premier-Serie zu hören. Im dritten Schritt hören Sie eine Verkabelung mit Premier-Kabeln und den zusätzlichen Einsatz des IsoTek-Aquarius-Netzfilters. Und zu guter Letzt gibt‘s den Genesis One Sinuswellengenerator in Verbindung mit den Optimum-Kabeln – diese Paarung, so IsoTek, soll „alles aus der Anlage herausholen“.

Jeder Workshop-Besucher erhält übrigens gratis die neueste Ausgabe der Zeitschrift „Audio“ mit der Set-Up-Disc von IsoTek. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Sie können jederzeit gerne auch spontan vorbeischauen (Adresse siehe unten). Der Eintritt ist frei.

Wann?

Freitag, 05.10.2018 von 14 bis 19 Uhr

Samstag, 06.10.2018 von 10 bis 16 Uhr

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: www.sg-akustik.de