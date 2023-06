18Eine audiophile Veranstaltung der Superlative erwartet alle diejenigen, die sich am letzten Juniwochenende in der Villa Schellbach, dem exklusiven HiFi-Vorführstudio von SG Akustik einfinden: Es gibt die Topmodelle von Focal und Naim, vereint in einem Setup. Als besondere Gäste werden Marc Ragget, ein „Mann der ersten Stunde von Naim Audio in England“, so die Pressemitteilung, und Olaf Steinert, „langjähriger Naim- und Focal-Profi“, erwartet.

Referenzaudio von Focal und Naim: Vorgeführt bei SG Akustik

Sie bräuchten schon einen satt sechsstelligen Betrag auf Ihrem Konto, um die Hifi-Preziosen zu erstehen, die SG Akustik in der Villa Schellbach von der Leine lässt: Da wäre zum einen ein Paar der Focal Grande Utopia Evo, ein kompromissloser 4-Wege-Standlautsprecher mit einem Lebendgewicht von 265 Kilogramm – und da wäre zum anderen die Statement-Vor-End-Kombi von Naim Audio. Außerdem konnte sich SG Akustik noch die letzten Exemplare des auf 500 Stück limitierten Ausnahmeplattenspielers Naim Solstice sichern, heißt es in der Pressemitteilung zur Vorführ-Session

Auch Heimkinofans kommen auf ihre Kosten, denn im SG-Akustik-Kinovorführraum spielt ein Focal Astral 16 Mehrkanalverstärker an einem vollständigen Focal-Utopia-Dolby-Atmos-Set.

Außerdem, so wird versprochen, sei für das leibliche Wohl ebenso gesorgt wie für ausgesuchte Getränke – und das alles bei freiem Eintritt.

Wann?

Freitag, 23. Juni 2023 – 10 bis 19 Uhr

Samstag, 24. Juni 2023 – 10 bis 16 Uhr

Wo?

SG Akustik | Villa Schellbach

Fremersbergstr. 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/