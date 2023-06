SG-Akustik: Event mit Musical Fidelity & Triangle | News fairaudio

SG Akustik lädt in einer aktuellen Pressemitteilung zu einer zwanglosen Nachlese der High-End-Messe ein, denn: Natürlich lassen sich im allgemeinen Messegetümmel ausgewählte Komponenten nicht immer so konzentriert probehören wie in einem klassischen Hifi-Studio. Diese Möglichkeit soll nun nachgeholt werden.

SG-Akustik: High-End-Nachlese in der Klangvilla

Schwerpunkt der Nachlese-Veranstaltung von SG Akustik bilden einerseits die Elektronikkomponenten von Musical Fidelity, hier vor allem die mit Nuvistoren ausgestatteten Geräte der Nuvista-Produktlinie (wir berichteten). Andererseits gibt es vom französischen Hersteller Triangle die Lautsprecher Magellan Quatour 40th und Magellan Cello 40th zu hören.

Vor Ort ist außerdem Jürgen Reichmann, Chef von Reichmann Audiosysteme, der den Deutschlandvertrieb für Triangle und Musical Fidelity verantwortet.

Zu guter Letzt bietet SG-Akustik für Kurzentschlossene noch eine Ankaufaktion: Wer sich vor Ort für den Kauf eines Geräts aus dem Portfolio von SG-Akustik entscheidet, der kann ein Altgerät „zu Höchstpreisen“, wie es in der Pressemitteilung heißt, in Zahlung geben.

Für leibliches Wohl und feine Getränke wird ebenfalls gesorgt. Eine Vorab-Anmeldung wird begrüßt, ist aber nicht zwingend erforderlich.

Wann?

Freitag, 16.06.2023, 10 bis 19 Uhr

Samstag, 17.06.2023, 10 bis 16 Uhr

Wo?

Villa Schellbach | SG-Akustik-Showroom

Fremersbergstr. 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/