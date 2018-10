Neuigkeiten vom HiFi-Händler SG Akustik aus Karlsruhe: Die Eröffnung des zweiten Ladengeschäfts steht an, und zwar in der Amalienstraße 24 – genau gegenüber dem jetzigen Laden.

Aus diesem Grund sind am 9. und 10. November 2018 alle Interessierten herzlich eingeladen. Zur Eröffnung wird ein „Kampf der Titanen“ versprochen – was sich reichlich martialisch liest, stellt in der Tat etwas Besonderes dar, denn wann ergibt sich schon mal die Gelegenheit, gleich mehrere solcher „HiFi-Referenzen“ live zu erleben: In der Vorführung befinden sich die Lautsprecher Focal Grande Utopia, Sonus Faber Aida, B&W 800 D3 sowie Quadral Aurum Titan 9 – und befeuert wird das Ganze von nicht minder edler Elektronik, nämlich von Naim Audio Statement sowie Naims neuem Top-Netzwerkplayer ND 555.

Der neue Laden von SG Akustik wird seinen Schwerpunkt bei den Themen Heimkino, Multiroom für Bild und Ton sowie Smart Home setzen. Im bisherigen Geschäft wird hierdurch Platz geschaffen – für eine in der Folge noch größere Auswahl an HiFi und High-End. Insbesondere ein Top-Plattenspieler-Sortiment und eine große Kopfhörer-Abteilung stehen auf dem Plan.

Am 9./10. November locken spezielle Eröffnungsangebote – die Offerten werden am 7. November bekannt gegeben und können per Mail angefordert werden: angebote@sg-akustik.de. Jeder Besucher der Eröffnung hat zudem die Chance auf einen Gewinn: Verlost werden sechs Bowers & Wilkins PX Kopfhörer. Also Teilnahmekarte im Laden ausgefüllt und dann: Viel Glück bei der Verlosung am Samstag, den 10.11.2018 um 15 Uhr!

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: www.sg-akustik.de