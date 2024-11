Das Unternehmen Bang & Olufsen hat im Laufe seines Bestehens zahlreiche audiophile und designorientierte Ikonen hervorgebracht. Einige davon kann man bald live erleben – bei der Veranstaltung „Ice & Fire“ des Fachhändlers SG Akustik. Vor allem Kopfhörerfreunde werden auf ihre Kosten kommen.

B&O Ice & Fire bei SG-Akustik: Neuer Kopfhörer Beoplay H100 …

Präsentiert wird unter anderem der neue BT-Kopfhörer Beoplay H100. Er folgt auf den erfolgreichen H95 und kommt mit diversen spannenden Details, unter anderem 40-mm-Titan-Treibern und einer adaptiven Audiotechnologie namens EarSense, die den Klang in Echtzeit an die individuelle Passform des Trägers anpassen soll. Und nicht nur das, der B&O Beoplay H100 ist auch für Dolby Atmos optimiert. Ebenfalls an Bord ist eine aufwendige Geräuschunterdrückung, bei der zehn Mikrofone zum Einsatz kommen.

… und der Ausnahmelautsprecher B&O Beolab 90

Weiteres Highlight dürfte der B&O-Flaggschifflautsprecher Beolab 90 sein. Es handelt sich um ein vollaktives System mit einer Gesamtverstärkerleistung von 8200 Watt – pro Lautsprecher, versteht sich. Insgesamt 18 Treiber sind verbaut, die mithilfe von ICE-Power- und Class-D-Helix-Verstärkern angetrieben werden. Zum Einsatz kommen ein 13-Zöller für den Subbassbereich, drei Zehnzöller für den Bass – sowie je sieben Treiber für den Mittel- und Hochtonbereich. Sie stammen samt und sonders von Scan-Speak. Bang und Olufsen gibt einen Frequenzgang von ultratiefen 12 bis hochluftigen 43000 Hertz an.

Für gute Bewirtung sei ebenfalls gesorgt, versichert das SG-Akustik-Team. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten (idealerweise online hier), auch wenn man sich vorgenommen hat, Kurzentschlossene nicht abzuweisen.

Wann?

Samstag, 30. November 2024, 14 – 18 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Printzstraße 13

76139 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/