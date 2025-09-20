Zwei besondere Hörerlebnisse stehen im Oktober bei SG-Akustik in der Villa Schellbach an: Am 10. Oktober 2025 findet „WineBeats #2” statt, bei dem eine Weinprobe mit der Vorführung ausgesuchter HiFi-Komponenten kombiniert wird. Am darauffolgenden Tag, dem 11. Oktober, folgen die „MM Sessions” mit Fokus auf Magnetostaten und analogem Klang.

Wein, Vibes und Gesang – WineBeats #2

Am 10. Oktober 2025 ab 18:00 beginnt WineBeats #2 – eine Veranstaltung, die Musik, Technik und Genuss verbindet. Gästen wird ein Abend mit den Magnepan-Flächenlautsprechern, der Elektronik von Musical Fidelity und dem Plattenspieler‑Laufwerk von Platine Verdier geboten.

Zu jedem Vorführungsteil gibt es begleitend ausgewählte Weine und ein „Flying Buffet“. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt, der Eintritt kostet 59 Euro pro Person inklusive Weinverkostung und Buffet.

Veranstaltungsort: Villa Schellbach, Fremersbergstraße 67A, 76530 Baden‑Baden

M&M für die Ohren – MM Sessions

Am 11. Oktober 2025 finden von 10:00 bis 16:00 Uhr die „MM Sessions“ in der Villa Schellbach statt – der Eintritt ist frei. Auch hier stehen Magnepan-Lautsprecher in Kombination mit Musical-Fidelity-Elektronik im Mittelpunkt.

Zusätzlich wird das legendäre Laufwerk Platine Verdier als analoge Quelle eingesetzt. Moderiert wird die Veranstaltung von Jürgen Reichmann und Markus Brogle, die für den Vertrieb von Musical Fidelity verantwortlich zeichnen.

Aufgrund der limitierten Plätze und der Organisation des Caterings wird um vorherige Anmeldung gebeten:

Kontakt

SG Akustik

Printzstraße 13

76139 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/