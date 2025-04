Der Italiener Fabio Serblin ist in der HiFi-Szene kein Unbekannter, hat er doch über einen langen Zeitraum als Entwickler zum guten Ruf der Elektronik-Komponenten von Sonus Faber beigetragen. Inzwischen stellt Sonus Faber nur noch Lautsprecher her – und Serblin entwickelt weiterhin Verstärker, zunächst unter dem Namen Fase Audio, dann unter eigenem Namen.

Serblin & Son – die Produktpalette

Inzwischen hat Fabio Serblin ein kleines, aber feines Portfolio aufgebaut. Es besteht aus den Vollverstärkern Frankie und Performer, der Vorstufe Frankie Hybrid sowie der Mono-Endstufe Frankie Mono.

Flexibler Frankie

Am flexibelsten ist wohl der Vollverstärker Frankie (im Teaserbild oben): Er kommt in der Basisversion mit drei Hochpegeleingängen (2x Cinch, 1x XLR) und einem Phono-Eingang für MM/MC. Auf Wunsch kann er gegen erstaunlich geringen Aufpreis (90 Euro) mit einer DAC-Sektion und/oder einer DAC-/Streaming-Sektion (420 Euro Aufpreis) erweitert werden. Frankie liefert 2 x 75 Watt an 8 Ohm im Class-AB-Betrieb.

Performant

Wer etwas weniger Geld ausgeben möchte, der findet mit dem Performer den Einstieg in die Welt von Serblin & Son. Er ist etwas einfacher aufgebaut als das Modell Frankie und hat beispielsweise unter anderem keinen XLR-Eingang. Dafür kommt er aber ab Werk mit einer DAC-Sektion und kann gegen Aufpreis ebenfalls mit Streamingfähigkeit geordert werden.

Ambitionierte Vor-End-Kombi

Recht ambitioniert ist dann die Vor-End-Kombi aus dem Vorverstärker Serblin & Son Frankie Hybrid und der Endstufe Mono. Der Vorverstärker ist wahlweise mit Phonoeingang oder Streamingsektion erhältlich, man hat also die Qual der Wahl. Sowohl eingangs- wie ausgangsseitig bietet der Frankie Hybrid symmetrische XLR- als auch unsymmetrische Anschlüsse für Mitspieler. Die Endstufe Serblin & Son Frankie Mono ist vollsymmetrisch aufgebaut und leistet 150 Watt pro Kanal an 8 Ohm.

An den schicken Gehäusen mit Holzzarge sieht man übrigens, dass die Gehäuse in der Fabrik von Sonus Faber produziert werden. Man pflegt also weiterhin einen guten Kontakt miteinander.

Verfügbarkeit, Testpakete und Preise

Alle Produkte von Serblin & Son sind ab sofort über ACM Audio in Deutschland und Österreich erhältlich. Wer die Amps daheim einmal unverbindlich ausprobieren möchte, kann Testpakete ordern, mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Preise:

Vollverstärker Serblin & Son Frankie: ab 2.530 Euro

Vollverstärker Serblin & Son Performer: ab 1.550 Euro

Vorstufe Serblin & Son Frankie Hybrid: 4.400 Euro

Endstufe Serblin & Son Frankie Mono: 4.800 Euro (Paar)

Kontakt

ACM Premium Audio

Am Schwarzbach 78

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)176-19111910

E-Mail: info@acm-audio.de

Web: https://acm-audio.de/