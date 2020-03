Mit dem Momentum True Wireless 2 stellt der deutsche Traditionshersteller Sennheiser einen neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) vor.

Herzstück der Kopfhörer sind dynamische 7-mm-Treiber, die am deutschen Hauptsitz des Unternehmens entwickelt und hergestellt werden. Sie sollen – so die Pressemitteilung – einen „herausragenden Stereoklang mit tiefen Bässen, natürlichen Mitten sowie klaren, detailreichen Höhen“ liefern. Wer mag, kann den Klang auch per kostenloser Smart Control App an den eigenen Hörgeschmack anpassen. Ebendiese App gestattet auch etwaige Firmware-Updates.

Die aktive Geräuschunterdrückung soll es ermöglichen, den Klang auch in lauten Umgebungen möglichst ungetrübt zu genießen. Falls erforderlich, lässt sich die Geräuschunterdrückung per Fingertipp über die Transparent-Hearing-Funktion in ihrer Intensität zurückfahren, sodass Unterhaltungen möglich sind, ohne die Ohrhörer abzunehmen – was ja bekanntlich bei In-Ears immer etwas lästig ist.

Mit an Bord des Sennheiser Momentum True Wireless 2 ist eine Freisprecheinrichtung sowie die Option, Geräte per Sprachbefehl über Google Assistant oder Siri zu steuern. Die kabellose Übertragung erfolgt per Bluetooth 5.1 mit den Codecs AAC und aptX. Eine intuitive Smart Pause-Funktion unterbricht die Audiowiedergabe automatisch, wenn die Ohrhörer abgenommen werden und setzt sie beim erneuten Einsetzen wieder fort.

Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden die Ohrhörer leicht verkleinert, was die Passform und den Tragekomfort verbessern soll – außerdem konnte die Akkulaufzeit nahezu verdoppelt werden. Sie beträgt etwa sieben Stunden und kann mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Transportbox mit integrierter Powerbank auf bis zu 28 Stunden verlängert werden.

Die schwarze Version ist bereits jetzt erhältlich, eine weiße Farbvariante soll demnächst hinzukommen.

Preis Sennheiser Momentum True Wireless 2: 299 Euro

