75 Jahre sind ein ordentliches Stückchen Zeit – so lange ist mittlerweile der deutsche Hersteller Sennheiser am Markt, der sich nicht nur im Tonstudio, sondern auch im Heimbereich Rang und Namen gemacht hat. Anlässlich des Firmenjubiläums legt Sennheiser eine limitierte Fassung seines Wireless-Kopfhörers Sennheiser Momentum True Wireless auf. Die neue True Wireless 2 Anniversary Edition kommt im All-Black-Design und trägt das Sennheiser-Logo von damals – auf dem Kopfhörer selbst und auf der Transportbox.

Herzstück der Kopfhörer sind die am deutschen Hauptsitz des Unternehmens entwickelten und hergestellten, dynamischen 7-mm-Treiber. Der Klang kann per kostenloser Smart Control App an den eigenen Hörgeschmack angepasst werden. An Bord ist weiterhin eine aktive Geräuschunterdrückung, die sich per Fingertipp über die Transparent-Hearing-Funktion in ihrer Intensität zurückfahren lässt: So sind kurze Unterhaltungen möglich, ohne die In-Ears abnehmen zu müssen.

Weiterhin wird eine Freisprecheinrichtung geboten – und die Option, Geräte per Sprachbefehl über Google Assistant oder Siri zu steuern. Die kabellose Übertragung erfolgt per Bluetooth 5.1 mit den Codecs AAC und aptX. Eine intuitive Smart-Pause-Funktion unterbricht die Audiowiedergabe automatisch, wenn die Ohrhörer abgenommen werden und setzt sie beim erneuten Einsetzen wieder fort. Die Akkulaufzeit des In-Ears von rund sieben Stunden kann über die mitgelieferte Transportbox auf bis zu 28 Stunden verlängert werden.

Erhältlich ist die limitierte Auflage ab 8. September – in allen Sennheiser-Verkaufsstellen und im Sennheiser-Webshop.

Preis Sennheiser Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition Kopfhörer: 299 Euro

Kontakt

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark



Telefon: +49(0)5130-600-0

E-Mail: info@sennheiser.de

Web: https://de-de.sennheiser.com/